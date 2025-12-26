来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督が２６日、都内で出場メンバーを先行発表した。今回は８選手のみの発表にとどまったことに「ＭＬＢから返事がないケースもあるので、その辺と国内との調整がある。まずは返答が来て、ある程度プランは１つ、２つと立ててますけど、その辺が決まってくれば一気に決まってくるのかなと。野手も含めて１月中旬くらいにはと思っています」と、事情を説明した。

また、ヤクルトからポスティングシステムを利用し、ホワイトソックスに入団した村上宗隆選手については「こちらもすぐにホワイトソックスが決まった日に手続きをしましたので、あとはどう言っていいのか分からないけどそこは済ましてある」と、村上の入団決定直後にはＷＢＣ出場に関する申請手続きを済ませたことを明かした。

また、巨人からポスティングシステムを利用し、米挑戦を目指している岡本和真内野手についても「もうすぐ決まったらすぐやろうかなと。なかなか進まない感じです」と話した。岡本の交渉期限は、米東部時間で来年１月４日午後５時（同５日午前７時）となっている。

今回、先行発表されたメンバーは以下の通り。

▽投手

１松井裕樹（パドレス）

１４伊藤大海（日本ハム）

１５大勢（巨人）

１６大谷（ドジャース）

１７菊池雄星（エンゼルス）

２６種市篤暉（ロッテ）

６１平良海馬（西武）

６９石井大智（阪神）

※名前の前は背番号