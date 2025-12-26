侍・井端監督「暴れて」ＷＢＣ出場決定の大谷翔平に期待大…「いい影響しかない」
来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督が２６日、都内で出場メンバーを先行発表した。正式に出場が決まった大谷翔平投手（３１）について、井端監督は「グラウンドで暴れてもらえば。周りにもいい影響しか与えないと思う。そこに期待したいと思う」と、期待を込めた。
大谷は、先月２５日に自身のインスタグラムで出場する意向を表明。その際には、指揮官は「大谷選手が日本代表のために、再び共に戦ってくれることをうれしく思いますし、日本でまた大谷選手のプレーが見られることは、ファンの皆さんにとって非常に大きな楽しみが増えたと思います。ＷＢＣ大会連覇に向けて、日本の野球ファンの皆さんがワクワクするようなチーム作りに努めて参ります。発表の日まで楽しみに待っていてください」と歓迎していた。
今回、先行発表されたメンバーは以下の通り。
▽投手
１松井裕樹（パドレス）
１４伊藤大海（日本ハム）
１５大勢（巨人）
１６大谷（ドジャース）
１７菊池雄星（エンゼルス）
２６種市篤暉（ロッテ）
６１平良海馬（西武）
６９石井大智（阪神）
※名前の前は背番号