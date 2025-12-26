来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督が２６日、都内で出場メンバーを先行発表した。正式に出場が決まった大谷翔平投手（３１）について、井端監督は「グラウンドで暴れてもらえば。周りにもいい影響しか与えないと思う。そこに期待したいと思う」と、期待を込めた。

大谷は、先月２５日に自身のインスタグラムで出場する意向を表明。その際には、指揮官は「大谷選手が日本代表のために、再び共に戦ってくれることをうれしく思いますし、日本でまた大谷選手のプレーが見られることは、ファンの皆さんにとって非常に大きな楽しみが増えたと思います。ＷＢＣ大会連覇に向けて、日本の野球ファンの皆さんがワクワクするようなチーム作りに努めて参ります。発表の日まで楽しみに待っていてください」と歓迎していた。

今回、先行発表されたメンバーは以下の通り。

▽投手

１松井裕樹（パドレス）

１４伊藤大海（日本ハム）

１５大勢（巨人）

１６大谷（ドジャース）

１７菊池雄星（エンゼルス）

２６種市篤暉（ロッテ）

６１平良海馬（西武）

６９石井大智（阪神）

※名前の前は背番号