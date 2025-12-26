来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督が２６日、都内で出場メンバーを先行発表し、阪神・石井大智投手が選出された。背番号は「６９」。

初選出となった石井は「他球団にも素晴らしい選手が多い中で、今回ＷＢＣのメンバーに選んでいただき、光栄に思います。今まで感じたことのないプレッシャーや不安など様々あると思いますが、ＷＢＣ連覇に向け、少しでも力になれるように、そして自分の成長につなげられるように精いっぱい頑張りますので、ご声援のほどよろしくお願いします」とコメントした。

プロ５年目の今季は５３登板で防御率０・１７。プロ野球新の５０戦連続無失点、また球団新の４９イニング連続無失点の無双投球でリーグＶに貢献した。秋田高専、四国ＩＬ・高知を経て２０年ドラフト８位で入団し、２３年には高専卒で史上初となるプロ１勝を挙げるなど、唯一無二の野球人生を歩んできた右腕が、世界一連覇に貢献する。

今回、先行発表されたメンバーは以下の通り。

▽投手

１松井裕樹（パドレス）

１４伊藤大海（日本ハム）

１５大勢（巨人）

１６大谷（ドジャース）

１７菊池雄星（エンゼルス）

２６種市篤暉（ロッテ）

６１平良海馬（西武）

６９石井大智（阪神）

※名前の前は背番号