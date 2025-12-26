来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督が２６日、都内で出場メンバーを先行発表。メジャー移籍を目指してポスティング申請中の巨人・岡本和真内野手は、今回の先行発表メンバーには入らなかった。

２３年ＷＢＣでは全７試合に出場して打率３割３分３厘、チームトップタイの２本塁打、７打点をマークし、世界一に大きく貢献。今大会へ向けて、井端監督は「前回を経験してますし」と期待しており、１１月に行われた侍ジャパン強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバーにも選出。同戦に向けた宮崎合宿中には２大会連続出場に向け、「それはもちろん。みんなそう（出場したい大会）だと思う」と意欲を語っていた。来季の所属先決定前とあって、今回の発表メンバーには入らなかったとみられる。

◆侍ジャパンWBC出場メンバー

▽投手

１松井裕樹（パドレス）

１４伊藤大海（日本ハム）

１５大勢（巨人）

１６大谷（ドジャース）

１７菊池雄星（エンゼルス）

２６種市篤暉（ロッテ）

６１平良海馬（西武）

６９石井大智（阪神）

※名前の前は背番号