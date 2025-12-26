来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督が２６日、都内で出場メンバーを先行発表し、米大リーグ・オリオールズからＦＡとなっている菅野智之投手は、今回の先行発表メンバーには入らなかった。すでに今大会のメンバー入りは内定しているが、来季の所属先が決まっていないため、現時点での発表は見送られたとみられる。

２０１７年ＷＢＣでは先発の一角として４強入りに貢献し、準決勝・米国戦では６回１失点（自責０）と好投。２１年東京五輪ではコンディション不良による辞退もあり、正式に発表されれば侍選出は１７年以来となる。メジャー１年目だった今季は３０登板で１０勝１０敗、防御率４・６４。オ軍で唯一１年間ローテを守った。多くの一流打者と対戦してきた経験は国際大会でも心強く、ＷＢＣ連覇へ向けて先発陣の一角を担うことが期待される。

◆侍ジャパンＷＢＣ出場選手

▽投手

１松井裕樹（パドレス）

１４伊藤大海（日本ハム）

１５大勢（巨人）

１６大谷（ドジャース）

１７菊池雄星（エンゼルス）

２６種市篤暉（ロッテ）

６１平良海馬（西武）

６９石井大智（阪神）

※名前の前は背番号