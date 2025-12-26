Jリーグ

　Ｊリーグは２６日、２０２６年の特別シーズン「百年構想リーグ」の第１節、第２節の日時など詳細が決定したと発表した。

【Ｊ１　ＥＡＳＴ】

　◆第１節（２６年２月６〜８日）

　▽６日（金）

　１９時　横浜ＦＭ―町田（日産ス）

　▽７日（土）

　１３時　千葉―浦和（フクアリ）

　１３時３０分　ＦＣ東京―鹿島（味スタ）

　▽８日（日）

　１５時　川崎―柏（Ｕ等々力）

　１６時　東京Ｖ―水戸（味スタ）

　◆第２節（２月１４、１５日）

　▽１４日（土）

　１４時　町田―水戸（Ｇスタ）

　１５時　鹿島―横浜ＦＭ（メルスタ）

　１５時　ＦＣ東京―浦和（味スタ）

　▽１５日（日）

　１３時　千葉―川崎（フクアリ）

　１４時　柏―東京Ｖ（三協Ｆ柏）

【Ｊ１　ＷＥＳＴ】

　◆第１節（２６年２月６〜８日）

　▽６日（金）

　１９時　京都―神戸（サンガＳ）

　１９時　長崎―広島（ピースタ）

　▽７日（土）

　１６時　Ｃ大阪―Ｇ大阪（ヤンマー）

　▽８日（日）

　１３時５分　福岡―岡山（ベススタ）

　１４時　名古屋―清水（豊田ス）

　◆第２節（２月１３〜１５日）

　▽１３日（金）

　１９時　神戸―長崎（ノエスタ）

　▽１４日（土）

　１４時　清水―京都（アイスタ）

　１４時　広島―岡山（Ｅピース）

　▽１５日（日）

　１５時　福岡―Ｃ大阪（ベススタ）

　１６時　Ｇ大阪―名古屋（パナスタ）