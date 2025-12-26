Ｊリーグ百年構想リーグ開幕＆２節の日時決定 ２月６日に横浜ＦＭ―町田、京都―神戸、長崎―広島の３試合開催
Ｊリーグは２６日、２０２６年の特別シーズン「百年構想リーグ」の第１節、第２節の日時など詳細が決定したと発表した。
【Ｊ１ ＥＡＳＴ】
◆第１節（２６年２月６〜８日）
▽６日（金）
１９時 横浜ＦＭ―町田（日産ス）
▽７日（土）
１３時 千葉―浦和（フクアリ）
１３時３０分 ＦＣ東京―鹿島（味スタ）
▽８日（日）
１５時 川崎―柏（Ｕ等々力）
１６時 東京Ｖ―水戸（味スタ）
◆第２節（２月１４、１５日）
▽１４日（土）
１４時 町田―水戸（Ｇスタ）
１５時 鹿島―横浜ＦＭ（メルスタ）
１５時 ＦＣ東京―浦和（味スタ）
▽１５日（日）
１３時 千葉―川崎（フクアリ）
１４時 柏―東京Ｖ（三協Ｆ柏）
【Ｊ１ ＷＥＳＴ】
◆第１節（２６年２月６〜８日）
▽６日（金）
１９時 京都―神戸（サンガＳ）
１９時 長崎―広島（ピースタ）
▽７日（土）
１６時 Ｃ大阪―Ｇ大阪（ヤンマー）
▽８日（日）
１３時５分 福岡―岡山（ベススタ）
１４時 名古屋―清水（豊田ス）
◆第２節（２月１３〜１５日）
▽１３日（金）
１９時 神戸―長崎（ノエスタ）
▽１４日（土）
１４時 清水―京都（アイスタ）
１４時 広島―岡山（Ｅピース）
▽１５日（日）
１５時 福岡―Ｃ大阪（ベススタ）
１６時 Ｇ大阪―名古屋（パナスタ）