来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督が２６日、都内で出場メンバーを先行発表し、巨人・大勢投手が２大会連続で選出された。背番号は前回大会と同じ「１５」に決まった。

前回の２３年ＷＢＣではチーム最多４登板（１勝）し、無失点で世界一に貢献。２大会連続の出場が決まり、「２０２３年の前回大会での経験は、自分の野球人生の中でとても大きな財産になっています。今回再び、各国、地域を代表する選手が集まる最高の舞台で、日本代表の一員に選んでいただけたことは本当に光栄です。日本の連覇のために全力で腕を振ります！」とコメントした。

大勢は、巨人で昨季までの３年間で８０セーブ。今年はマルティネスに抑えを譲ったが、「８回の男」として１セーブ、４６ホールドで最優秀中継ぎ投手賞を射止めた。１１月に行われた侍ジャパン強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバーにも選出。同戦に向けた宮崎合宿中には２大会連続出場に向け、「思い描いてもらっているピースにはまれるように集中したい」と、起用に応える覚悟を口にしていた。

◆侍ジャパンＷＢＣ出場選手

▽投手

１松井裕樹（パドレス）

１４伊藤大海（日本ハム）

１５大勢（巨人）

１６大谷（ドジャース）

１７菊池雄星（エンゼルス）

２６種市篤暉（ロッテ）

６１平良海馬（西武）

６９石井大智（阪神）

※名前の前は背番号