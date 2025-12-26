回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、タラバガニや食品添加物不使用のウニなどが楽しめる新キャンペーン「年末年始」フェアを12月26日から期間限定で実施します。

【写真】豪華！ 大えび、特上うなぎ！ トリュフクリーム茶碗蒸しも！

三陸産のキタムラサキウニを使った「国産うに（一貫）」（400円、以下、税込み）をはじめ、タラバガニの軍艦「たらばがに」（420円）、脂乗りの良い体重8キロ前後の大型ブリを厳選した「ゆず寒ぶり」（300円）のほか、「黒毛和牛にぎり（一貫）」（380円）、「かずのこ」（300円）、「北海道サーモン」（300円）、「活〆大えび（一貫）」（115円）、「活〆真鯛湯引き」（270円）、「トリュフクリーム茶碗蒸し」（430円）がラインアップ。

さらに、同月28日から「【浜名湖産】特上うなぎ（一貫）」（390円）、「天然生車えび」（390円）、「特選やりいか（一貫）」（115円）、「超熟成 まふぐ（一貫）」（150円）が登場します。

また、くら寿司では、堀越耕平さんの漫画を原作としたアニメ「僕のヒーローアカデミア−FINAL SEASON−」（読売テレビ・日本テレビ系、毎週土曜午後5時30分）とのコラボキャンペーン第3弾も期間限定で行っています。2500円の会計ごとに、キャラクターがデザインされた「アクリルスタンド」（全4種）がもらえます。

※価格は店舗によって、異なります。