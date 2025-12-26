侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で取材に応じ、来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場選手をドジャース・大谷翔平投手（３１）、エンゼルス・菊池雄星投手（３４）、巨人・大勢投手（２６）ら投手のみ８選手を選考発表した。１月中旬に最終的な３０人のメンバー発表を目指す。二刀流の大谷を除くと投手のみで、打者はこの日発表されなかった。

２段階でＷＢＣ出場選手が発表されるのは１７年の第４回大会から３大会連続だ。現ソフトバンクの小久保監督が指揮を執って準決勝で米国に敗れた１７年は１６年１２月２０日に大谷翔平（当時日本ハム、後に辞退）、菅野智之（当時巨人）、坂本勇人（巨人）、鈴木誠也（当時広島）ら１８人を先行発表。１７年１月２４日に松井裕樹（当時楽天）、藤浪晋太郎（当時阪神）ら残りのメンバーが発表された。

３大会ぶりの優勝に栗山監督が導いた２３年は、１月６日に大谷翔平（当時エンゼルス）、ダルビッシュ有（パドレス）、佐々木朗希（当時ロッテ）ら１２人を発表。同２６日に残りの１８人を発表した。０６年の第１回大会は１２月中にほぼすべてのメンバーを発表していたが、０９、１３年の第２、３回大会は規定人数よりも多いメンバーを発表してから合宿などを通じてメンバーを絞っていった。

第１弾の発表は８人となったことについて、井端監督は「MLBから返事がないケースもあるので、国内との調整がある」と説明。「ある程度、プランは一つ二つ立てていますけど、その辺（MLB勢）が決まってくれば一気に決まってくるのかな」と見通しを示した。１月中旬に最終メンバー３０人が出そろうとみられる。

◆先行発表されたＷＢＣ侍ジャパンメンバー

１松井裕樹（パドレス）

１４伊藤大海（日本ハム）

１５大勢（巨人）

１６大谷（ドジャース）

１７菊池雄星（エンゼルス）

２６種市篤暉（ロッテ）

６１平良海馬（西武）

６９石井大智（阪神）

※名前の前は背番号

◆侍ジャパン今後の予定

▽２６年２月１４〜２４日 宮崎強化合宿

▽同２２、２３日 強化試合・ソフトバンク戦（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

▽同２７、２８日 強化試合・中日戦（バンテリンドームナゴヤ）

▽３月２日 強化試合・オリックス戦（京セラドーム）

▽同３日 強化試合・阪神戦（京セラドーム）

▽同５日 ＷＢＣ１次ラウンドＣ組（東京ドーム）開幕

▽同６日 台湾戦（東京ドーム）

▽同７日 韓国戦（東京ドーム）

▽同８日 オーストラリア戦（東京ドーム）

▽同１０日 チェコ戦（東京ドーム）

▽同１５日 準々決勝（米マイアミ）

▽同１７日 準決勝（米マイアミ）

▽同１８日 決勝（米マイアミ）