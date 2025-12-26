来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で出場メンバー８選手を先行発表した。１月中旬に３０人の最終メンバー発表を目指す。

この日発表されたのは、ドジャース・大谷翔平投手（３１）、エンゼルス・菊池雄星投手（３４）ら８人。大谷を除く７人はいずれも投手だった。メジャー組は大谷、雄星に３大会連続出場となるパドレス・松井裕樹投手（３０）の３人。出場に意欲を示していたドジャース・山本由伸投手（２７）、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２５）、オリオールズからＦＡとなっている菅野智之投手（３５）らはこの日発表されなかった。

ＮＰＢ組からは、伊藤（日本ハム）、大勢（巨人）、種市（ロッテ）、平良（西武）、石井（阪神）の５投手が名を連ねた。

◆WBC侍ジャパン入りが先行発表された８選手（数字は背番号）

松井裕樹（パドレス）１

伊藤大海（日本ハム）１４

大勢（巨人）１５

大谷翔平（ドジャース）１６

菊池雄星（エンゼルス）１７

種市篤暉（ロッテ）２６

平良海馬（西武）６１

石井大智（阪神）６９

◆過去に侍ジャパン入りしたメジャーリーガー

▽第１回（０６年） 大塚晶文（レンジャーズ）、イチロー（マリナーズ）

▽第２回（０９年） 松坂大輔（レッドソックス）、岩村明憲（レイズ）、福留孝介（カブス）、城島健司、イチロー（ともにマリナーズ）

▽第３回（１３年） なし

▽第４回（１７年） 青木宣親（アストロズ）

▽第５回（２３年） 大谷翔平（エンゼルス）、ダルビッシュ有（パドレス）、吉田正尚（レッドソックス）、ラーズ・ヌートバー（カージナルス）、※鈴木誠也（カブス＝大会直前辞退）

◆侍ジャパン今後の予定（日本時間）

▽２６年２月１４〜２４日 宮崎強化合宿

▽同２２、２３日 強化試合・ソフトバンク戦（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

▽同２７、２８日 強化試合・中日戦（バンテリンドームナゴヤ）

▽３月２日 強化試合・オリックス戦（京セラドーム）

▽同３日 強化試合・阪神戦（京セラドーム）

▽同５日 ＷＢＣ１次ラウンドＣ組（東京ドーム）開幕

▽同６日 台湾戦（東京ドーム）

▽同７日 韓国戦（東京ドーム）

▽同８日 オーストラリア戦（東京ドーム）

▽同１０日 チェコ戦（東京ドーム）

▽同１５日 準々決勝（米マイアミ）

▽同１７日 準決勝（米マイアミ）

▽同１８日 決勝（米マイアミ）