来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）、エンゼルス・菊池雄星投手（３４）ら都内で出場メンバー８選手を先行発表しし、菊池は初の侍ジャパン入りを果たした。

背番号１７を背負う左腕は「日本代表としてＷＢＣに出場できることを大変うれしく思います。チームでは年齢的にも上の立場になると思いますが、自分に求められている役割をしっかりと全うし、日本の勝利のために全力で腕を振ります。久しぶりに日本のファンの皆さんの前でプレーできることを楽しみに、万全の準備をして大会に臨みます」とコメントした。

花巻東時代から世代を代表する投手だが、故障やメジャー挑戦のタイミングなどもあって日の丸とは縁がなく、１３日には「小、中、高、大、プロと、いろんなカテゴリーで（日本）代表というのありますけれども、今までご縁がなかったですから、何とか野球人生の中で一度はという思いは、ずっと持っていた。そういうチャンスがあれば、ぜひ前のめりで、考えたいなと思います」と出場へ意欲を示していた。

花巻東高から０９年ドラフト１位で西武入りした雄星は、１６年に自身初の２ケタ勝利となる１２勝をマーク。１７年に１６勝、防御率１・９７で最多勝と最優秀防御率のタイトルをつかみ、１９年にマリナーズ入りした。

メジャー１年目から先発ローテ入り。２３年にはブルージェイズで自己最多の１１勝を挙げた。これまで７年間でマリナーズ、ブルージェイズ、アストロズ、エンゼルスと４チームでプレーし、通算１９９登板で４８勝５８敗、防御率４・４６をマーク。エンゼルス加入１年目だった今季は、３３登板で７勝１１敗、防御率３・９９だった。岩手・花巻市にトレーニング施設「ｋｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ Ｈｉｌｌ」（Ｋ．Ｏ．Ｈ）を設立するなど、トレーニングや野球の知識は球界随一。メジャーでも７シーズンを過ごしてメジャーリーガーを熟知しており、チームを引っ張る存在として期待される。

花巻東で３学年後輩の大谷とも初タッグ。１３日には花巻東の佐々木監督と食事をしたことを明かした上で「そう（大谷と雄星が侍ジャパン入り）なったらいいよねって話はね、してましたし、『そうなったらチケットを用意しますよ』って話はしました。『いい席取りますよ』って言いました」とうれしそうに明かしていた。

◆侍ジャパン入りが先行発表された８選手

松井裕樹（パドレス）、伊藤大海（日本ハム）、大勢（巨人）、大谷翔平（ドジャース）、菊池雄星（エンゼルス）、種市篤暉（ロッテ）、平良海馬（西武）、石井大智（阪神）