ＴＢＳ系で３０日に生放送される「第６７回 輝く！日本レコード大賞」（日本作曲家協会主催）で、女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」の受賞者インタビューが２６日、公開された。グループは１月リリースの「かがみ」で優秀作品賞を受賞している。

―今年の総括をお願いします。

真中まな「今年はすごくたくさんのことが叶った１年だったなって思っています。私達はずっと『言霊』というふうにいろんなことを言ってきたんですけれども、レコード大賞はもちろんですし、やりたかったライブ会場でたくさんのライブができたことも、皆さんのお陰で夢や目標がたくさん叶えられた１年でした」

―意識している受賞者は？

鎮西寿々歌「まずは同じ事務所である、妹分のＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥと一緒にレコード大賞に出演できるのが決まってとっても嬉しくて、一緒にＫＡＷＡＩＩを届けられたらなって思っていますそしてＴＵＢＥさん。『ＴＵＢＥ×』というアルバムで、私達もコラボ楽曲『ファミリー・サマー・バケーション』を歌わせていただいています。素敵なご縁で、大先輩と一緒に歌わせていただいた楽曲が収録されているアルバムが受賞ということで、本当に嬉しいです」

―番組テーマは「今、響き合う時」。今年一番心がトキメいた瞬間は？

櫻井優衣「私達がライブをしているときに、ちっちゃい子が一生懸命振り付けを覚えて一緒に歌って踊ってくれたときです。ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲを知ってくれて、楽しんでくれている姿に、いつもときめいてます」

―今年頑張った自分へのご褒美に食べたいご飯はなんですか？

仲川瑠夏「私の食べたいご褒美のご飯は、回らない寿司です」

一同「食べたい！」

早瀬ノエル「私も、回らないウニをいっぱい食べたい」

仲川「頑張って年を越したら、（アソビシステムの中川）社長に回らないお寿司に連れていってもらいたいです」

一同「社長、お願いします！」

―放送当日◯◯やります！宣言は。

松本かれん「当日は、いつもと違う変身した姿で、とっておきをみんなにお届けするので…当日まで楽しみにしていてください」

一同「お楽しみに！」

番組の総合司会には、同局の安住紳一郎アナウンサーと俳優の川口春奈が決定している。