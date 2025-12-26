ソフトバンクが獲得した台湾出身の徐若熈（シュー・ルオシー）投手（２５）が２６日、台湾・台北市内で入団会見を開いた。台湾プロ野球・味全から海外移籍制度を申請していたＭＡＸ１５８キロ右腕には、日米の複数球団が強い関心を示す中、ソフトバンクが３年総額１５億円（金額は推定）の好条件で獲得競争を制した。背番号は１８。

会見同席した城島健司ＣＢＯは「ホークスにとっては最高のクリスマスプレゼントが届きました。今でも素晴らしい投手ですけども、彼のピークが今だとは思っていません。我々の最新のテクノロジーと科学に基づいた指導のもと、彼をもっともっとスケールの大きい投手に育てられると思ってます」と話した。チームは２年連続最多勝の有原の流出が決定し、先発ローテ入りが期待されている。

徐若熈は１９年のドラフト１位で味全に入団。２１年に１軍デビューし、８１イニングで９８奪三振。２２年７月にトミー・ジョン手術を受け、２３年に復帰。今季は１９試合に登板、５勝７敗、防御率２・０５。通算では６４試合で１６勝１８敗、防御率２・４２。