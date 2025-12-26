RIIZE、1年5ヶ月ぶり日本オリジナルシングル「All of You」メインビジュアル公開 チームの一体感を表現
ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）が来年2月18日にリリースする2nd Japan Single「All of You」のメインビジュアルが26日、公開された。
【メイキングカット】楽しそう！ゴーカートに乗るショウタロウ＆ウォンビン
1年5ヶ月ぶりの日本オリジナル作品となる本作は新曲「All of You」「Flashlight」を収録し、初回限定盤A、B、メンバーソロジャケット盤、通常盤の全4形態9種で発売される。公開されたビジュアルは、それぞれの個性と関係性を立体的に切り取り、自由さ・遊び心・チームとしての一体感を同時に表現している。これから始まる「All Of You」の物語や表現の広がりを予感させる1枚となっている。
さらに、初回限定盤AのDVDに収録される『Member Interview ＆ Behind The Scenes of 2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN at Yoyogi National Gymnasium 9.13-15』のティザー映像もRIIZEオフィシャルSNSにて公開された。9月に代々木第一体育館にて開催された『RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN』の会場にて撮影されたスペシャルインタビュー映像や、当日リハーサルシーン、ライブ直前・直後のメンバーの様子にライブ映像も収められた大充実のDVDとなっている。
RIIZEは来年にワールドツアー特別公演として男性K-POPグループ最速となる東京ドーム公演『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME』3Daysを開催する。
