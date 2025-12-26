きょう26日（金）からあす27日（土）にかけて、日本海側では大雪や猛ふぶきが続く見通しです。年末年始休みに入る方が多いと思いますが、交通機関の大きな乱れや、スリップ事故・車の立ち往生などの交通障害に警戒が必要です。

【CGで見る】年末の雨と雪の予想シミュレーション

午後も山陰以北は平地でも雪

きょう26日（金）午後も、山陰から北日本の日本海側は平地も含めて雪が続くでしょう。山沿いでは大雪となり、風も強くふぶく見通しです。山陰から北海道にかけて予想される最大瞬間風速は30〜35メートルと、車の運転が困難なほどの暴風が予想されています。なお、大雪や猛ふぶきは夕方までがピークとみていますが、ピークを超えたあとも断続的に雪が降り、積雪は増える見通しです。

太平洋側も万全な寒さ対策を

きょう26日（金）は太平洋側でも、四国から東海、北日本では雪雲や雨雲が流れ込む可能性があります。また、最高気温は日本海側・太平洋側ともに10℃に届かない所が多く、万全な寒さ対策が必要です。そんな中、関東の平野部では晴れて、東京都心は12℃まで上がる予想です。

【きょう26日（金）の各地の予想最高気温】

札幌 ：0℃ 釧路：1℃

青森 ：3℃ 盛岡：4℃

仙台 ：7℃ 新潟：5℃

長野 ：2℃ 金沢：3℃

名古屋：9℃ 東京：12℃

大阪 ：10℃ 岡山：8℃

広島 ：8℃ 松江：4℃

高知 ：10℃ 福岡：6℃

鹿児島：8℃ 那覇：17℃

交通機関の乱れ・交通障害への警戒続けて

あす27日（土）は、山陰の雪は次第にやんでくるでしょう。一方、北陸から北海道にかけては雪が続き、北海道ではあす27日（土）も最大瞬間風速30メートルが予想されています。すでに交通機関に乱れが生じていますが、年末年始休み初日のあす27日（土）にかけても交通機関が大きく乱れるおそれがあります。また、山陰や近畿北部の市街地でも雪が積もりそうですので、スリップ事故や車の立ち往生などにも警戒が必要です。

【予想される24時間降雪量（多い所）】

▼あす27日（土）午前6時まで

北陸 80センチ

東北 70センチ

関東甲信 60センチ

北海道 50センチ

中国・近畿 40センチ

九州北部 15センチ

▼その後、あさって28日（日）午前6時まで

東北 40センチ

28日〜大晦日は寒さ和らぐ予想

あさって28日（日）になると日本海側の雪も昼ごろまでにはやみ、31日（水）大晦日にかけて寒さは和らぐ見込みです。元日は太平洋側を中心に晴れて、初日の出を拝むことができるでしょう。ただ、1月2日（金）から仕事始めの5日（月）にかけては、新春寒波がやってくるおそれがあります。日本海側は荒れた天気となり、Uターンラッシュと荒天が重なる可能性があります。今後も最新の情報に気をつけた方がいいでしょう。