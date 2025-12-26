バンド「The BONEZ」と「RIZE」の公式サイトが26日に更新され。両バンドでボーカルを務めるJESSE（45）が来年1月から当面の間バンド活動を休止することを発表した。「長期療養が必要」と診断されたため。これに伴い、バンドのライブ活動も一時休止する。

発表された文書では「弊社所属バンド The BONEZ / RIZE の Vo. JESSEにつきまして026年1月より当面の間すべてのライブ活動を休止する運びとなりました」と発表。

「これまで全身全霊でステージに臨んで参りましたがライブ活動が続く中、身体の負傷が続き医師の診断の結果、長期療養が必要との判断に至りました」と説明。

「JESSEが復帰するまでの間、バンドのライブ活動も一時休止とし活動再開の時期は体調を見ながら改めてご報告いたします。ファンの皆様、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしますが何卒ご理解頂けますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

またJESSE本人もインスタグラムで文書を投稿「後ろを振り向かず只々前を見て進み続けた」とした上で「右手の麻痺が増え始め体の痛みが消えないので病院に行ったところ、再度首からの神経圧迫が原因だった」と症状の詳細を説明した。「このまま走り続けたら数年後か分からないが車椅子かも・・・後遺症が残る怪我に対しては、流石の自分も恐怖を感じてしまった」とつづった。

「俺はあと15年このスタイルでライブをしたいので、2026年1月からすべてのライブ活動を休止して治療に専念する事を決めました。心配無用。より強くなって余裕でステージに帰って来ます」と結んだ。