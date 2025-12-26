社民党のラサール石井参院議員（70）が26日、X（旧ツイッター）を更新。アニメ版「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の声優変更について言及した。

「こち亀」をめぐっては、20日に開催された「ジャンプフェスタ2026」で、秋本治氏原作漫画の連載開始50周年を記念した新アニメプロジェクトがスタートしたことが発表された。

テレビアニメ版の96年放送開始から主人公・両津勘吉の声を担当してきた石井氏は「こち亀がアニメで再開します。声優一新という事で、一部に『ラサールが国会議員になるから声優が変わった』という声があるみたいですが、事実は違います。私はこの事を2年前から聞いておりました。『若返り』という事で、ショックはありましたが、快く受け入れました」と声優の変更について説明した。

石井氏は7月の参院選に出馬したことについて「もしも私の続投が決まっていたら、立候補はしませんでした。両津勘吉の声はもう出来ないという事も立候補への背中を押した理由の一つです」と明かし、「秋本先生おめでとうございます。新アニメの御成功を祈っております」とつづった。