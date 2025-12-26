テレビ東京コミュニケーションズは、テレビ東京で乃木坂46のメンバーが出演中の『東京パソコンクラブ』発となる新作ホラーゲーム『誰かの心霊写真』の発売を決定したと発表した。

【画像】「異変」を見つけて除霊を行え 開発中のスクリーンショット

本作は、どこか不気味でリアルな「他人のスナップ写真」の中に潜む心霊現象、すなわち「異変」を見つけ出し、除霊を行う異変探しホラーゲームだ。

番組内ではインディーゲームイベントの取材を行い、クリエイターとのゲーム制作を行ってきた。2024年5月には『ゲームクリエイター甲子園2023』総合大賞受賞のトロヤ（トロヤマイバッテリーズフライド）開発による「デンパトウ」を発売しており、本作は2作目となる。

今作の開発は、『百獣エスケープ』や『Ichima-san（いちまさん）』を制作した、せをはやみが手掛けている。

対応プラットフォームはSteam、iOS、Androidで、Steamストアページが発売に先駆けて公開された。

■コメント・せをはやみ某ファミレスで遊べるあの間違い探しのように、世代を問わず・簡単操作で・時間を忘れて遊べるゲームを目指して、本作を作りました。 今後展開されるスマホ版はもちろんの事、Steam Deckならどこにでも持ち出せるので、何かの待ち時間に遊んでもらうと、気づけば時間が経っていて良いかもしれません。 一人で遊ぶのはもちろんですが、みんなでわいわい相談しながら遊ぶのも楽しいと思うので、実況プレイにもおすすめです。 第一弾「デンパトウ」が築いた完成度の高さは大きなプレッシャーでしたが、それに負けないくらいの番組愛に満ちた作品に仕上がったと感じています。 ぜひお手に取って、じっくりと楽しんでいただければ幸いです。

・岩下裕一郎（番組演出／プロデューサー）昔、テレビのホラー番組でよく見ることのできた心霊写真も何故か姿を消してしまいました。文庫サイズの心霊写真本も同様です。しかし、ゲームならそれを作ることができます。今では味わえない心霊写真の怖さ、面白さ。ぜひご家族で体験して頂きたいです！

（文＝リアルサウンドテック編集部）