JTB（ジェイティービー）は、「早期予約でうれしい！海外先どりポイントキャンペーン（2026年4月〜10月出発）」を11月21日から2026年4月26日予約分まで実施している。

出発の120日前までの予約のうち、旅行代金の5％分をポイントで還元する（上限50,000ポイント）。ヨーロッパ方面の対象ツアーと、2026年のゴールデンウィーク、シルバーウィーク出発分はそれぞれ一律10,000ポイントを追加し、最大で1予約あたり70,000ポイントを獲得できる。付与されたポイントはJTBのウェブサイトやるるぶトラベル、JTBグループの店舗やコールセンターで旅行代金の支払いに利用できる。

他社企画商品やランドクルーズ以外の手配旅行、海外航空券や海外ホテルの単体商品などは対象外。予約経路はJTB公式サイトと公式アプリ、JTB店舗や総合提携店、旅の予約センター、JTBリモートコンシェルジュ、旅物語公式サイトや旅物語販売センターとする。

参加にはJTBトラベルメンバーMyJTBへの登録と、「JTBトラベルニュース」か「トラベルポイントニュース・旅カード情報メルマガ」のいずれかの購読が必要で、エントリーからポイント付与まで購読を継続することが条件。エントリーと予約、出発をすべて対象期間内に同一アカウントで行った場合、ポイントは出発月の翌月末までに付与する。有効期限は2027年12月末まで。

JTBトラベルポイントや割引クーポンを利用した場合も割引前の旅行代金を基準とするほか、空港税や空港使用料、燃料追加料金などが個別に設定されているプランでは旅行代金相当分のみを対象とする。