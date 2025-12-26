ファーウェイ・ジャパンは、「HUAWEI WATCH GT 6」や「HUAWEI FreeClip」などが割引価格で購入できる「年末年始SALE」を開始した。期間は2026年1月12日まで。

割引対象商品は、たとえばスマートウォッチが、通常使用で約21日間連続で使用できる「HUAWEI WATCH GT 6」や1.47インチの有機ELディスプレイを搭載した「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」が購入できる。

さらに、期間中に「GT 6」シリーズを購入すると、体重計「HUAWEI Scale 3」がプレゼントされる。

HUAWEI Scale 3

また、水深約150mまでのダイビングに対応する防水性能と水中ソナー通信機能を備えたフラッグシップモデル「HUAWEI WATCH Ultimate 2」もセールに含まれる。

オーディオ製品ではたとえば、空間オーディオ機能を新搭載した「HUAWEI FreeBuds 7i」などが対象。前モデルと比較して100％向上したノイズキャンセリング性能を備えている。また、エントリーモデルの「HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC」は、シリーズの低価格帯で初めてアクティブノイズキャンセリング機能を搭載している。

このほか、イヤーカフ型のオープン型イヤホン「HUAWEI FreeClip」や、度付きレンズへの交換も可能なオーディオグラス「HUAWEI Eyewear 2」もセールに含まれる。