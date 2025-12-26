クリスマスから一夜が明け、名古屋・栄の繁華街でボランティアによる大規模な清掃活動が行われました。

【写真を見る】｢心をきれいに新年を｣ クリスマス翌日の名古屋･栄で約500人がごみミ拾い 出勤前の30分で120袋分のごみ集まる アジア大会見据え美化意識の向上目指す

名古屋市中区の錦・栄エリアには、朝から周辺の企業や地元団体のメンバーら約500人が集まりました。

クリスマス翌日の清掃活動は去年から始まったもので、来年に迫った「アジア大会」も見据え、錦・栄エリアの美化意識を高めることも狙いです。



参加者たちは手分けをして、路上のごみを丁寧に拾い集めていきました。

出勤前の30分で集まったごみは120袋

（参加者）

「ごみの量は多いなと感じました」

「心がきれいになって 新年を迎えられるなと」



出勤前の約30分間の清掃活動で集まったごみは120袋にものぼり、去年よりも1．2倍ほど増えたということです。



（三菱UFJ銀行 名古屋営業部・鵜飼里奈さん）

「ごみは捨てずに持ち帰って、気持ちよく街が使えるようになればいいなと」