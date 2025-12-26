強い冬型の気圧配置の影響で、石川県内は平地でも雪の降り方が強まっていて、金沢ではこの冬初めての積雪となりました。加賀の山地では大雪による交通障害に注意・警戒してください。

石川県の上空には強い寒気が流れ込んでいて、大気の状態も非常に不安定となっています。金沢市でも26日朝から雪の降り方が強まり、午前9時の時点で5センチの積雪を観測しました。

27日午前6時までの24時間に降る雪の量は、多い所で加賀の平地で10センチ、山地で50センチ、能登の平地で8センチ、山地で10センチの見込みです。予想より寒気が強まったりした場合は、警報級の大雪となるおそれがあります。加賀の山地では26日夜初めごろまで、交通障害に注意・警戒してください。

また金沢では午前2時前に最大瞬間風速28.4メートル、輪島でも27.4メートルを観測するなど、各地で非常に強い風も吹きました。26日に予想される最大瞬間風速は陸上で30メートル、海上で35メートルです。大気の非常に不安定な状態が続きますので、26日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

「サンダーバード」「つるぎ」に遅れ

特急サンダーバードは滋賀県内での強風のため、米原経由でう回運転を行う影響で、37本の列車に30分程度の遅れが見込まれます。このため敦賀駅で接続する北陸新幹線の「つるぎ」19本にも30分ほどの遅れが予想されます。