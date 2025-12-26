こどもや子育て世帯を支えるために導入が決まっている「子ども・子育て支援金」の徴収が来年度、始まります。

来年度から段階的に施行される「子ども・子育て支援金制度」は、岸田政権が「2030年代に入るまでの6〜7年が日本の少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスだ」として打ち出した、いわゆる異次元の少子化対策（こども未来戦略）の一環で創設が決まったものです。子ども・子育て政策全体に必要な財源は3兆6000億円で、そのうち1兆円程度をこの支援金でまかないます。

「支援金」は、社会全体でこどもや子育て世帯を支えるという考えのもと、未成年を除き、高齢者を含む全ての世代と企業から、医療保険料と合わせて集められます。（扶養を外れた未成年は負担）

支援金の金額は、加入する医療保険制度と年収によって異なりますが、こども家庭庁によりますと、平均月額は会社員など被用者保険に加入している人は1人約550円（給与額を段階に分け、それに0.23％をかけたものが支援金の額となる）、自営業など国民健康保険の場合は一世帯あたり約300円、後期高齢者医療制度の被保険者1人あたり約200円です。

会社員など被用者保険に加入している人は、5月に4月分の支援金が給与から天引きされ始め、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人には、6〜7月頃に納入通知書が送付され、具体的な金額や徴収開始時期が通知されるということです。

■支援金の使い道とは

支援金は来年度約6000億円、2027年度約8000億円、2028年度以降は約1兆円にのぼります。その使い道は法律で決められていて、以下の通りです。（※児童手当の拡充や育休給付の手取り10割など一部の施策は先行してすでに実施されています）

・児童手当の所得制限撤廃や高校生まで支給延長、第3子以降3万円の支給・妊娠・出産時の合計10万円相当の給付

・育休中に収入が減らないよう、男女ともに育休を取る場合などに、休業前の手取りの10割相当を支給。

・育児のため時短勤務をする人の収入を補うために時短勤務中の賃金の10％相当を支給

・保育所等に通っていないこどもも保育所を利用できる「こども誰でも通園制度」

・自営業など国民年金に加入している人が出産した場合、国民年金保険料を子が1歳になるまで免除

■国民の実質的な負担は生じないと国は説明

支援金の徴収が始まると国民の負担はどうなるのでしょうか。

こども家庭庁は、国が社会保障制度の様々な見直しなどを行って必要な財源6000億円を確保できたと説明していて、「支援金導入にともなう実質的な負担は生じない」と述べています。

日本は人口減少で色々な分野で人手不足が深刻になっているほか、現役世代が保険料や税金を納めることで年金や医療を支える仕組みをどう維持できるかが大きな課題です。

こうした中、こども家庭庁は、現在の現役世代が将来、高齢者になった時にそれを支えるのは、この支援金で拡充された給付によって育った子どもたちであるとして、この支援金の恩恵は、独身者や高齢者を含むすべての人にあると説明し、支援金への理解を求めています。