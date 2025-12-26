RIZEのボーカルJESSE、ライブ活動を一時休止へ 「身体の負傷が続き」医師の判断で長期療養
ロックバンド・RIZE、The BONEZのボーカルJESSEが、2026年1月よりライブ活動を休止する。所属する株式会社PARADOXの名義で26日、両バンドの公式サイトとSNSで文書が発表された。
【写真】CharとJESSEが親子セッション
文書で「弊社所属バンド・The BONEZ/RIZEのVo.JESSEにつきまして2026年1月より当面の間すべてのライブ活動を休止する運びとなりました」と報告。「これまで全身全霊でステージに臨んで参りましたがライブ活動が続く中、身体の負傷が続き医師の診断の結果、長期療養が必要との判断に至りました」と理由を説明した。
また、「JESSEが復帰するまでの間、バンドのライブ活動も一時休止とし活動再開の時期は体調を見ながら改めてご報告いたします」と、バンドの活動も一時休止となることを報告し、「ファンの皆様、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしますが何卒ご理解頂けますようお願い申し上げます」と締めくくった。
JESSEは1980年8月11日生まれ、東京都出身。父はギタリストのChar。
