通天閣観光株式会社と、２５年にリニューアルオープンしたＪＲＡ阪神競馬場が２６日、「第７０回干支の引き継ぎ式」を大阪市内の通天閣玄関広場で開催した。

大阪府や大阪市民の幸福と繁栄を願う縁起行事として昭和３１年からスタート。今年の干支である「巳（ヘビ）」と来年の干支である「午（ウマ）」が対面し、双方が世相を盛り込んで、この一年の反省と来年の抱負を語り合った。

コーンスネークの「ベーコン」と、阪神競馬場でアイドル的な人気を誇るポニーの「ふじこ」のほか、通天閣のマスコットキャラクターの「ビリケンちゃん」、ＪＲＡマスコットキャラクターの「ターフィー」も参加した。

通天閣観光株式会社の金森哲朗代表取締役会長は「本年は何と言っても大阪・関西万博の盛り上がり！成功するかどうか日本にとっての一ダイジャー（一大事）の中、巳んな（みんな）で協力し、巳（身）をくねらせ試行錯誤しながら、大盛況で乗り越えました。夏はヘビー級の猛暑に加え、物価もくねくね上がり、来場者が落ち込むのではと言われていましたが、前評判からの華々しい脱皮を図ることができました！皆さま、本当にお疲れさまでございました。来年もこの勢いが続きますよう、ニョロしく（宜しく）お願いしまスネイク！」などと今年の干支である巳（ヘビ）にちなんだ口上で場を盛り上げた。

阪神競馬場の友田義孝場長は、来年の干支である午（ウマ）や２日後に迫ったグランプリ有馬記念（２８日・中山）を意識した口上を披露。「今年も色々なことがありま（有馬）したが、２０２６年も、この勢いを引き継いで参りましょう！ここからさらに馬力全開で午年へま（馬）っしぐら！インフレともウマく（上手く）折り合いをつけ、力強くゴールを目指しましょう！！そして、万博に続いて、街や経済活性化の手綱を皆で握って参りましょう！商売もウマく、経済もウマく、皆さんの生活もウマくなる…！２０２６年もＪＲＡは、走って、走って、走って、走って、走って、走って 駆け抜けて参ります。新しい年が、皆さまにとって、更に躍進し素晴らしい一年となりますように！」と、高市総理風の言い回しで応じていた。