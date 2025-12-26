◆第７１回東京大賞典・Ｇ１（１２月２９日１５時４０分発走、大井競馬場・ダート２０００メートル）

１着賞金は１億円。暮れの国内ダート頂上決戦に出走する１６頭の枠順が１２月２６日、確定した。

帝王賞、ＪＢＣクラシックのＪｐｎ１競走を含め３連勝中のミッキーファイト（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）は７枠１３番に決定した。勝って来春の中東遠征につなげられるか注目だ。同じ田中博厩舎の所属で、１番人気で１３着に敗れたチャンピオンズからの巻き返しを目指すナルカミ（牡３歳、父サンダースノー）は２枠３番になった。

ダートグレード競走５勝で今回がラストランとなるグランブリッジ（牝６歳、栗東・新谷功一厩舎、シニスターミニスター）は大外の８枠１６番。対照的に羽田盃、東京ダービーでＶ、ジャパンダートクラシックで２着の３歳馬ナチュラルライズ（牡、美浦・伊藤圭三厩舎、父キズナ）は最内の１枠１番に決まった。

前走でコリアカップ（韓国）を制し、地方馬の初の海外ダート重賞制覇となったディクテオン（セン７歳、大井・荒山勝徳厩舎、父キングカメハメハ）は５枠１０番になった。

確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ナチュラルライズ （美 浦） 牡３ ５６ 横山 武史

（２）パッションクライ （大 井） 牡４ ５７ 張田 昂

（３）ナルカミ （美 浦） 牡３ ５６ 戸崎 圭太

（４）バハルダール （大 井）セン６ ５７ 藤田 凌

（５）ベルグラシアス （大 井） 牝３ ５４ 町田 直希

（６）ナンセイホワイト （大 井） 牡５ ５７ 安藤 洋一

（７）ヒーローコール （浦 和） 牡５ ５７ 桑村 真明

（８）キングズソード （栗 東） 牡６ ５７ 岩田 望来

（９）アラジンバローズ （兵 庫）セン８ ５７ 下原 理

（１０）ディクテオン （大 井）セン７ ５７ 矢野 貴之

（１１）シーソーゲーム （大 井） 牡３ ５６ 笹川 翼

（１２）ホウオウルーレット（美 浦） 牡６ ５７ 岩田 康誠

（１３）ミッキーファイト （美 浦） 牡４ ５７ クリストフ・ルメール

（１４）ナイトオブファイア（大 井） 牡３ ５６ 吉原 寛人

（１５）アウトレンジ （栗 東） 牡５ ５７ 松山 弘平

（１６）グランブリッジ （栗 東） 牝６ ５５ 川田 将雅

※美浦、栗東はＪＲＡ所属。