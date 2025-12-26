ヘンク＆森保Jに朗報！ 伊東純也が約2カ月ぶりに練習復帰、クラブがSNSで写真付き報告
ヘンクに所属する日本代表FW伊東純也は、負傷による長期離脱からの復帰が目前に迫っている模様だ。現地時間25日、同クラブの公式インスタグラムが伊東の練習復帰を伝えている。
今年8月、スタッド・ランスの2部降格に伴い古巣であるヘンクに復帰した伊東は、10月14日に行われた『キリンチャレンジカップ2025』のブラジル代表戦（〇 3−2）で負傷。以降はヘンクでの公式戦出場がなかった。今回、ヘンクの公式インスタグラムは伊東が約2カ月ぶりに練習へ復帰したことを報告。ピッチでトレーニングに励む様子を写真で公開した。
今季、伊東はヘンクで公式戦10試合に出場して3ゴールをマークしている。伊東の復帰はヘンクにとってプラスになることはもちろん、日本代表にとっても朗報。FIFAワールドカップ26を来年に控え、攻撃の切り札がピッチに戻ってきたのは大きい。
