TBS田村真子アナウンサー（29）が26日朝インスタグラムを更新。結婚を発表した。TBSを代表する人気アナの結婚に、多くの祝福が寄せられている。

田村アナは「お世話になっている皆さま 私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました。これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります。引き続きよろしくお願いいたします。田村真子」と報告した。

田村アナは同局系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）でMCを務めている。この投稿に「ラヴィット！」ファミリーはじめ各所から祝福が相次いだ。お笑いコンビ・コットンのきょんが「いえーい！！！おめでとうございます！！最高の家庭築いてください！！」、元サッカー選手の本並健治氏が「ビックリ！！おめでとう御座います 末永くお幸せにね！！またラヴィットで会いましょう」、タレントの若槻千夏が「朝から幸せ〜おめでとうございます〜」、フリーアナウンサーの山本里菜が「まこー！！！おめでとう 末長くお幸せに またお祝いさせてねー！！！」、大食いタレントのギャル曽根が「おめでとう御座います」など祝福が続々と寄せられている。

田村アナはオリコン「好きな女性アナウンサーランキング」で昨年、今年と2年連続で1位を獲得し、TBSの女性アナウンサー史上初の2連覇を達成した。