ナインティナイン岡村隆史（55）、矢部浩之（54）が25日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に生出演。日本テレビ系バラエティー番組「ぐるぐるナインティナイン」の人気企画「ゴチ26」をクビになった心境を語った。

岡村は「うちの相方の矢部氏がまたクビということで…」と語った。矢部は「3年連続か…3年連続やな」と異例のクビを振り返った。

岡村は「ちょっとしびれたというか。最後残ったんですよ我々が。僕も、うすうす“これ、俺やな”ってちょっと思ったんですよ」と語り、矢部も「俺も完全にそっちだと思った。“逆パターンや来年は”と思った」と語った。

岡村は「俺がまたロケ行くねんな」とクビを覚悟したことを語った。「ぐるぐるナインティナインですから、スタッフさんとは言い方は悪いかもしれないですけど“ズブズブ”ですから。（矢部を番組に）戻してほしいと、戻る策はないのかってことでニアピン賞2回取ったら戻しましょうと。で戻ってきて、本戦3戦でクビ」と矢部が復帰し、クビになった期間を振り返った。

矢部は「やっと高橋文哉くんの声質をわかったぐらいで、“実際こんな声なんや”って」とレギュラー陣に慣れてきたところでのクビだったと明かした。

「ゴチ26」は矢部、高橋文哉、小芝風花がクビとなった。