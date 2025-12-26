¥Ï¥ó¥µ¥à¤òÌ¾¾è¤ëBTS¤Î"Ä¹ÃË"¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡©"´°Á´ÂÎ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯"¤òÁ°¤Ë¡¢2025Ç¯¥½¥í¤ÇÌöÆ°¤·¤¿JIN¤ÈJ-HOPE¤Î¥¹¥¿¡¼À¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É¬¸«¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£
´Ö¤â¤Ê¤¯·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¡½¡½³è¶·¤ò¶Ë¤á¤ëK-POP³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÀ¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¨¤ÐBTS¤Î´°Á´ÂÎ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤À¤í¤¦¡£2026Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤È¶¦¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤òÀë¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤âÎý½¬¼¼¤ËÁ´°÷½¸¹ç¤¹¤ë"ÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È"¤òSNS¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Îµ¤ÇÛ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢º£Ç¯6·î¤ËÊ¼Ìò¤ò½ª¤¨¤¿5¿Í(RM¡¢V¡¢JIMIN¡¢JUNG KOOK¡¢SUGA)¤ËÀè¶î¤±¡¢¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¥½¥í³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î"Ä¹ÃË(ºÇÇ¯Ä¹)"¤Ç¤¢¤ëJIN¤È¡¢J-HOPE¤À¡£
º£Ç¯¤½¤ì¤¾¤ìÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ä¥¢¡¼(JIN½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡Ö#RUNSEOKJIN_EP.TOUR¡×¤È¡¢J-HOPE½é¤ÎÃ±ÆÈ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡Öj-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE'¡×)¤òÂçÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¸ß¤¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤â»²²Ã¤·¹ç¤¦¤È¤¤¤¦"¥µ¥×¥é¥¤¥º"¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿2¿Í¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë»Ñ¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£"2seok"¤Î¥±¥ßÌ¾¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëJIN¤ÈJ-HOPE¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬º£·îÂ³¤±¤ÆMnet¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
"¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¥Ï¥ó¥µ¥à"¤ò¼«¾Î¤¹¤ëJIN¤¬½é²ó(´Ú¹ñÊüÁ÷Æü¡§2025Ç¯3·î2Æü)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¥¬¥¤¥º¡×¤Ï¡¢¡Ö¸«½¬¤¤¼ÒÄ¹¤Î±Ä¶ÈÆü»ï¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤òÂ³¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤PD¥æ¡¦¥Û¥¸¥ó¤ÎºÇ¿·ºî¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÇÐÍ¥¥Á¥ã¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æü´Ú¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÄê»þÂà¶Ð¡×¤ÇÆüËÜ¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2´§¤Î¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°Áª¼ê¥ª¡¦¥µ¥ó¥¦¥¯¤é¡¢ÃË5¿Í¤Î¥Ç¥³¥Ü¥³¥Á¡¼¥à¤¬¡¢²¿¤«¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë"À¸³èÂÎ¸³"¤Ê¤É¤Î´ë²è¤ËÄ©Àï¤¹¤ë°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥É¥¿¥Ð¥¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¡£
¡ÖÈÖÁÈÌ¾¤¬¡Ø¥Ï¥ó¥µ¥à¥¬¥¤¥º¡Ù¤Ê¤ó¤À¤«¤é¥²¥¹¥È¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡×¤Ê¤É¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾å¤²¤Þ¤¯¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ëñ¥ÁÖ¤È¸½¤ì¤¿ÃË¤³¤½¡¢À¤³¦¤¬Ç§¤á¤¿"¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¥Ï¥ó¥µ¥à"¤ÎJIN¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¡Ö±ó¤¯¤«¤é¸«¤Æ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¤À¡ª¡×¡ÖÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥²¥¹¥È¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ´é¤Ç½Ð·Þ¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢"¥Ó¥¸¥å"¤ÎÎÉ¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢JIN¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤À¡£ÇîÊª´Û¸«³Ø¤Ç¤ÏÍ³½ï¤¢¤ëÖ¢É÷¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡ÖÎ¾ÈÉ(²¦Ä«»þÂå¤Îµ®Â²)¤ß¤¿¤¤¡©¡×¤È¤Ë¤ó¤Þ¤ê¡£¥¯¥¤¥º¤ËÀµ²ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«¤é¡Ö´é¤â³Ê¹¥¤¤¤¤¤Î¤ËÆ¬¤Þ¤ÇÎÉ¤¯¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¼«²è¼«»¿¤¹¤ëÃÆ¤±¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£5¿Í¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤È¤â½Ö»þ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¡Ö#1¡×¡Ö#2¡×¤Ç¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤ÈÁá¤¯¤â¡Ö#5¡×¡Ö#6¡×¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö#23¡×¤Ë¤âºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈ¤Î½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë³èÌö¤Ö¤ê¤À¡£
°ìÊý¡¢J-HOPE¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ò¤è¤í¤·¤¯ in2014¡×¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¿È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¥²¥¹¥È¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë±¿¤Ó¹þ¤ß¡¢¤É¤ó¤Ê¿©ºà¤¬¾ïÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤â¤È¤Ë¥²¥¹¥È¤ÎÆü¾ï¤â²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÎ®ÎÁÍý¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£2025Ç¯7·î¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö#31¡¦#32¡×¤Ë¤ÏJIN¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤À¡£
º£²óMnet¤ÇºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢J-HOPE¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö#11¡¦#12¡×(´Ú¹ñÊüÁ÷Æü¡§2025Ç¯3·î2Æü¡¦9Æü)¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ç¿©»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦J-HOPE¤À¤±¤Ë¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤Ï¡¢Êì¤Î¼êºî¤ê¾ïÈ÷ºÚ¤ä¥Á¥ç¥³¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤¹¤°¤Ë¿©¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£BTS¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î°Õ³°¤Î¿©¤Î¹¥¤ß¤òË½Ïª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç¤âÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ì¤Ð¤¤¤è¤¤¤èËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¯¤ëBTS¤Î´°Á´ÂÎ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£¤½¤Î´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤âº£Ç¯ÌöÆ°¤·¤¿JIN¤ÈJ-HOPE¤ÎºÇ¿·¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡©
Ê¸¡á¼ò´óÈþÃÒ»Ò
ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Ï¥ó¥µ¥à¥¬¥¤¥º
#1(BTS¡¦JIN½Ð±é²ó)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯12·î26Æü(¶â)16:00¡Á
#2(BTS¡¦JIN½Ð±é²ó)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ)22:00¡Á
ÎäÂ¢¸Ë¤ò¤è¤í¤·¤¯ since 2014
#11¡ÊBTS¡¦J-HOPE½Ð±é²ó¡¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯12·î26Æü(¶â)22:00¡Á
#12¡ÊBTS¡¦J-HOPE½Ð±é²ó¢¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯12·î26Æü(¶â)23:45¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§Mnet(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹