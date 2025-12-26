瀬戸朝香（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/26】女優の瀬戸朝香が12月25日、自身のInstagramを更新。娘と作ったクリスマスケーキを公開し、反響が寄せられている。

◆瀬戸朝香、娘との手作りケーキを披露


瀬戸は「娘と手作りした Christmas cake」とつづり、写真を投稿。いちごやブルーベリーでデコレーションされたクリスマスらしいケーキを披露し「とーーーっても美味しかった◆（※◆は正式にはハートマーク）」と記している。

◆瀬戸朝香の投稿に反響


この投稿に「デコレーション上手」「美味しそう」「売り物みたい」「親子で手作りケーキ最高」「素敵な親子」などとコメントが集まっている。

瀬戸は2007年9月に20th Century・井ノ原快彦と結婚し、2010年3月に第1子となる長男、2013年11月に第2子となる長女を出産。2人の子供が現在イギリスに留学中であることを公表している。（modelpress編集部）

