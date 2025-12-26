LDH SCREAM・空、怪我のためイベント欠席へ 公式サイトが発表「大事を取って」
【モデルプレス＝2025/12/26】LDH JAPANが12月26日、公式サイトを更新。LDH SCREAMの空が、怪我のためイベントを欠席すると発表した。
【写真】LDHから発足のダンスチーム・LDH SCREAM集合ショット
同サイトは「【LDH SCREAM】MAJOR DANCE STUDIO presents -GOLD- 出演者欠席のお知らせ」と題し、「LDH SCREAMメンバー空につきまして、怪我のため、大事を取って明日行われる『MAJOR DANCE STUDIO presents -GOLD-』への出演を見送ることとなりました」と同月27日に開催されるイベントを欠席すると発表。「出演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解いただけますと幸いです」と呼びかけている。
2月25日に、LDH JAPANが発足を発表したLDH発のD.LEAGUEチーム・LDH SCREAM。チーム名は、EXILE NAOTOがEXILE／三代目 J SOUL BROTHERSになる前に活動していたダンスチームの「SCREAM」からきており、チーム名や想いのバトンを繋げていくことが、LDHの在り方の1つを表現している。なお、LDH JAPANはD.LEAGUEチーム参画に伴い「LDH D.LEAGUER AUDITION」の開催を発表。合格後は、LDHと所属契約し、LDH SCREAMのメンバーとして活動する。（modelpress編集部）
いつも温かい応援をありがとうございます。
LDH SCREAMメンバー空につきまして、怪我のため、大事を取って明日行われる「MAJOR DANCE STUDIO presents -GOLD-」への出演を見送ることとなりました。
出演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解いただけますと幸いです。
引き続き、LDH SCREAMの応援をよろしくお願いいたします。
