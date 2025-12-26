2児の母・井上和香、クリスマスの豪華食卓披露「彩り豊か」「テンション上がりそう」の声
【モデルプレス＝2025/12/26】タレントの井上和香が12月25日、自身のInstagramを更新。クリスマスの食卓を公開し、反響が寄せられている。
【写真】45歳元グラドル「彩り豊か」真鯛のカルパッチョなど並んだ豪華クリスマス食卓
井上は「おうちでクリスマスパーティー」とつづり、写真を投稿。テイクアウトした「オードブルとピザをメインに」という食卓には、井上が作ったという「真鯛のカルパッチョにカリフラワーのグラタン、さつまいものポテトフライ」も並び、豪華なメニューとなっている。
この投稿に「美味しそう」「ほっこり時間」「最高の食卓」「素敵な家族タイム」「彩り豊か」「テンション上がりそう」などとコメントが集まっている。
井上は2012年5月、映画監督の飯塚健氏と結婚。2015年7月に第1子となる女児、2024年7月に第2子となる男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
