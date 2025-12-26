【ほっともっと】初の『ほっとスイーツ』登場/ 北海道産小豆100%使用の和スイーツ

持ち帰り弁当「Hotto Motto(ほっともっと)」は、2026年1月6日から北海道産小豆を100%使用した和スイーツ「あったか白玉ぜんざい」を発売する。価格は税込300円。

「ほっともっと」初の“ほっとスイーツ”で、全国の2,425店舗(2025年11月末現在)にて、期間限定で販売する。なお、2024年9月から展開している『ニッポンのお弁当を、愉しく。』がテーマの「新デザイン店舗」では、弁当に加え、和菓子などのデザートメニューも手がけている。

◆「あったか白玉ぜんざい」概要

北海道産小豆を100%使用したぜんざいに、もちもちとした食感の白玉3個をトッピングしたもの。小豆本来の風味や甘さ、ほどよい粒感に加え、白玉と餡の一体感を味わえるとしている。

弁当を食べた後にちょうどよい、手軽に食べられるサイズにしたという。一部店舗では商品内容が異なる場合があるとしている。

北海道産小豆100%使用「あったか白玉ぜんざい」

【販売価格】税込300円

【販売開始日】2026年1月6日(火)

【販売店舗】全国の「ほっともっと」2,425店舗 (2025年11月末現在)

「あったか白玉ぜんざい」発売