吉野家「牛肉玉ラーメン鍋膳」が1か月で100万食突破　SNSでアレンジ拡散

牛丼チェーン「吉野家」で、冬の期間限定新商品として販売中の「牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）」が、発売約1か月で販売数100万食を突破した。

同商品は2025年11月27日に発売された。吉野家が展開する麺メニューの第2弾に位置づけられ、卓上で加熱しながら提供される鍋膳形式が特徴となっている。牛肉や玉子、野菜、麺、ライスを組み合わせた構成で、冬季向け商品として投入された。

麺を鍋で煮込んで食べる「煮込みラーメン」としての食べ方のほか、スープに麺をくぐらせるつけ麺風の食べ方ができる点が特長的。別添えの調味だれを使った味の変化や、残ったスープにライスを加える食べ方もできる。

2通りの食べ方ができる

◾️SNSを通じたちょい足しアレンジの拡散

「牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）」は、「アレンジを真似したくなる商品」としてSNS上でも話題となった。最後のしめとしてサイドメニューのキムチやチーズを加えるリゾット風の食べ方が拡散。それを参考にしたユーザーや他のクリエイターによる投稿が次々と生まれているという。

【商品名】

牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）

・本体価格

898円

・店内税込価格

987円

・テイクアウト税込価格

969円

【商品名】

牛肉玉ラーメン鍋（とんこつ/単品）※ライス・漬物はつかない

・本体価格

818円

・店内税込価格

899円

・テイクアウト税込価格

883円