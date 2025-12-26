吉野家「牛肉玉ラーメン鍋膳」が1か月で100万食突破 SNSでアレンジ拡散
牛丼チェーン「吉野家」で、冬の期間限定新商品として販売中の「牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）」が、発売約1か月で販売数100万食を突破した。
同商品は2025年11月27日に発売された。吉野家が展開する麺メニューの第2弾に位置づけられ、卓上で加熱しながら提供される鍋膳形式が特徴となっている。牛肉や玉子、野菜、麺、ライスを組み合わせた構成で、冬季向け商品として投入された。
麺を鍋で煮込んで食べる「煮込みラーメン」としての食べ方のほか、スープに麺をくぐらせるつけ麺風の食べ方ができる点が特長的。別添えの調味だれを使った味の変化や、残ったスープにライスを加える食べ方もできる。
2通りの食べ方ができる
◾️SNSを通じたちょい足しアレンジの拡散
「牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）」は、「アレンジを真似したくなる商品」としてSNS上でも話題となった。最後のしめとしてサイドメニューのキムチやチーズを加えるリゾット風の食べ方が拡散。それを参考にしたユーザーや他のクリエイターによる投稿が次々と生まれているという。
【商品名】
牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）
・本体価格
898円
・店内税込価格
987円
・テイクアウト税込価格
969円
【商品名】
牛肉玉ラーメン鍋（とんこつ/単品）※ライス・漬物はつかない
・本体価格
818円
・店内税込価格
899円
・テイクアウト税込価格
883円