“赤ちゃんに優しく寄り添う”岡田将生、CM撮影では進んであやすシーンも

俳優の岡田将生（36歳）が、“ゆうちょに詳しい謎の男性”を演じるゆうちょ銀行の新CMに出演。12月27日より「3色の鳥・ゆうちょバス 年金受取口座」篇を、2026年1月5日から「3色の鳥・ゆうちょバス お子様口座」篇の放映を開始する。



今回のCMは、昨年度に放映した「ゆうちょバス」シリーズの第2弾で、ゆうちょ銀行が “年金受取口座” や“お子様名義の口座”として、多くの利用者から選ばれている様子を描いたもの。日本郵政グループ各社の広告に登場している3色の鳥“チッチチ”とともに、岡田がゆうちょ銀行の魅力を存分に伝える内容だ。



CMの撮影中、赤ちゃんの機嫌が少し悪くなった際には、岡田が進んであやす場面も。赤ちゃんに優しく寄り添い、和やかな雰囲気の撮影現場となった。