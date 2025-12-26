J1・ファジアーノ岡山 DF加藤聖選手がJ2大宮へ完全移籍 左足のクロスで決定機を演出
ファジアーノ岡山 加藤聖選手
サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、DF・加藤聖選手(24)がJ2のRB大宮アルディージャへ完全移籍すると発表しました。
加藤選手は2025年シーズンにJ1の横浜F・マリノスからファジアーノに加入し、主に中盤の左サイドでリーグ戦25試合（スタメンは19試合）に出場しました。
左足で放つ高精度のクロスやコーナーキックからチャンスを演出し、クラブJ1初ゴールとなったホーム京都戦での田上大地選手のゴールや、アウェーセレッソ大阪戦の佐藤龍之介選手のゴールなどをアシストしました。
【加藤選手のコメント全文】
1年間熱い応援ありがとうございました。この度RB大宮アルディージャに移籍することを決断しました。
選手・スタッフ全員が、本気でサッカーに向き合い、1人1人が毎日全力で勝利のために戦う、そのような素晴らしいチームの一員としてプレーできたことは、僕のサッカー人生の中で大きな成長に繋がりました。
岡山のファン、サポーターの皆さんが作り上げる素晴らしいスタジアムの雰囲気は、本当に力になりました。岡山の初のJ1を選手として戦えたことが、本当に嬉しかったです。
岡山とJ1の舞台で対戦できるように、自分を磨きます。1年間ありがとうございました。