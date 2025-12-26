【マスト：ロマンチックメイド】 2026年9月 発売予定 価格 通常版：49,500円 豪華版：51,700円

海外のホビーメーカー「Hobby sakura」は、フィギュア「マスト：ロマンチックメイド」を2026年9月に発売する。価格は通常版が49,500円、豪華版が51,700円。

本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」より「マスト：ロマンチックメイド」を1/4スケールでフィギュア化したもの。

メイド衣装とは思えない露出度が高い衣装を纏ったマストを全高約420mmのビッグサイズで表現しており、腰かけるタルや台座の造形も細やかに表現されている。

また豪華版では、特典として「原画タペストリー」が付属する。

「マスト：ロマンチックメイド」

豪華版特典「原画タペストリー」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/4スケール サイズ：全高 約420mm（台座含む）

(C)SHIFT UP Corp.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。