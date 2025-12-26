¾ìÌÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ°ì¿Í¾Î¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¡¢³Ø¹»¤È²È¤Ç¥¥ã¥é¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ä¡ÖÆüËÜ¸ì¤Î¸ÀÍÕ¸¯¤¤¡×¤¬¼çÂÎÀ¤ä¼«¸Ê°Õ¼±¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤È¤Ï
¶áÇ¯¡¢¹ñ¤äÃÏ°èÊÌ¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä¡Ö¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¹¬Ê¡¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µþÅÔÂç³Ø¿Í¤È¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¸¦µæ±¡¤ÎÆâÅÄÍ³µª»Ò¶µ¼ø¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ëÊ¸²½¡¦¼Ò²ñ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤È¤Ï²¿¤«¤òÌä¤¤¡¢¥Ç¡¼¥¿¤òÅ¬ÀÚ¤Ë²ò¼á¤¹¤Ù¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆâÅÄ¶µ¼ø¤¬¹ñºÝÈæ³Ó¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¹¬¤»¤ÎÆÃÄ§¤òÃµ¤Ã¤¿Ãø½ñ¡ØÆüËÜ¿Í¤Î¹¬¤»¡½¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¹ñºÝÈæ³Ó¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏÉÔ¹¬¡×¤ÏËÜÅö¤«¡©ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¹¬¤»¤ÎÆÃÄ§¤òÃµ¤ë¡£ÆâÅÄÍ³µª»Ò¡ØÆüËÜ¿Í¤Î¹¬¤»¡½¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¹ñºÝÈæ³Ó¡Ù
¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ï¼«¸Ê°Õ¼±¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«
ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Î¸À¸ìÅª¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢¼çÂÎÀ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡¢¼ç¸ì¡Ö£É¡×¤ò¾ï¤ËÌÀ¼¨¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÏÃ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤¬¼çÂÎ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¡¢°ÅÌÛ¤ÎÎ£¡Ê¤¦¤Á¡Ë¤Ë°Õ¼±¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¼ç¸ì¤¬¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢¼çÂÎ¤¬ÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤âÁê¸ß¤ÎÎ»²ò¤Î¤â¤È¤Ë²ñÏÃ¤¬À®Î©¤·¤Þ¤¹¡£¼ç¸ìÃ¦Íî¤¬µ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤¸À¸ì¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ¸²½·÷¤Û¤É¡¢¸Ä¿Í¼çµÁ¤ÎÄøÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊKashima & Kashima, 1998¡Ë¡£
ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¼ç¸ìÃ¦Íî¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¾Î¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¾ìÌÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö»ä¡×¡ÖËÍ¡×¡Ö²¶¡×¤Ê¤É¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ê¸Ì®¤ä´Ø·¸À¤Ë±þ¤¸¤ÆÌò³ä°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸À¸ì³Ø¼Ô¤ÎÎëÌÚ¹§É×¤Ï¡Ø¤³¤È¤Ð¤ÈÊ¸²½¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¿Í¾ÎÊÑ²½¤¬ÏÃ¤·¼ê¤ÈÊ¹¤¼ê¤Î¼Ò²ñÅªÎ©¾ì¤ä´Ø·¸À¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÁê¼ê¤¬¼é¤ë¤Ù¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î»ëÅÀ¼èÆÀ¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ëºÝ¡¢Êì¿Æ¤¬¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤Í¡×¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤¿¤ê¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÀèÀ¸¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¸À¸ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬´°Á´¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÍÑ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬¡¢¼«¸Ê°Õ¼±¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
°Û¤Ê¤ë¸À¸ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¸À¸ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬´°Á´¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤½¤é¤¯¤½¤³¤Ç°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢¤½¤Î¸À¸ì¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ½¸½¤·¤¿·ë²Ì¡¢Â¾¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼«¸Ê°Õ¼±¤¬¸²ºß²½¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë°ã¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¸ì¤Î¡Ö¥¥ã¥é¡×
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÏÆÃÀ¡¦ÆÃÄ§¡¦À³Ê¤Ê¤É¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ì¸»¤Ç¤¢¤ë±Ñ¸ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤è¤ê°ì´Ó¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤¤¤ï¤æ¤ëÆüËÜ¸ì¤Î¡Ö¥¥ã¥é¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾ìÌÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¤Ç¤Ï¡ö¡ö¤Ç¤¢¤ë¤¬²È¤Ç¤Ï¡ö¡ö¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÇÎ©¤Á¸½¤ì¤ë¥¥ã¥é¤ÏÂ¾¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Áê¼ê¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë´üÂÔ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜÅª¤Ê¼«¸Ê¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤â¤Î
¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤ÎÅÚ°æÎ´µÁ¤Ë¤è¤ë¡Ø¥¥ã¥é²½¤¹¤ë¡¿¤µ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾Ý¤¬¤è¤¯ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ìÌÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÍè¤Î¼«¸Ê¤ò¤¤¤ä¤¤¤äÇ±¤¸¶Ê¤²¤ÆÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ð¤«¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¤Ï¼Ò²ñÅª¤ÊÆ°Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥é¤é¤·¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÆâÌÌ²½¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤â¤½¤âËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬³Î¸Ç¤È¤·¤¿Â¸ºß¤È¤·¤Æ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¥ã¥é¤ÎÊ£¹çÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢ÆüËÜÅª¤Ê¼«¸Ê¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤Î¹¬¤»-¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¹ñºÝÈæ³Ó¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£