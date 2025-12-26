26日の山形県内は、強い冬型の気圧配置の影響で、庄内で大荒れや大しけとなっています。

また、酒田市では26日朝、住宅やカーポートの屋根が強風により飛ばされるなどの被害が相次ぎました。





山形地方気象台によりますと、26日の県内は、強い冬型の気圧配置の影響で、庄内で大荒れや大しけとなっています。



午前11時現在、庄内全域に暴風雪警報が出され、庄内沿岸には波浪警報も出されています。





26日午前10時現在の最大瞬間風速は酒田市で29.3メートル、酒田市浜中で23.7メートル、鶴岡市鼠ヶ関で21.9メートルなどとなっています。また、26日予想される最大瞬間風速は庄内の海上・陸上ともに30メートルとなっています。波の高さは6メートルと見込まれています。こうした中、酒田市では26日朝、強風による建物への被害が相次ぎ、こがね町2丁目では会社の看板が壊れました。また、住宅2棟のトタン屋根がはがれたり、住宅のカーポートの屋根が飛ばされる被害もあったということです。いずれもけが人はいませんでした。強風の影響で庄内空港では、羽田までの発着便のうち合わせて6便が欠航となりました。また、JR羽越線「特急いなほ」は、上下線合わせて6本が運休や区間運休となっています。気象台は、今夜遅くにかけて暴風雪による建物への被害や交通障害などに警戒を呼びかけています