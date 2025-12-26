「肌がやたらと乾燥する」「髪の毛のツヤやハリがない、抜けやすい」「ちょっとしたことでイライラする」「疲れが抜けにくい」…。年齢を重ねるとともに、そんな体や心の変化が気になり始める女性は多いのではないでしょうか？ 「その変化の背景にホルモンの変化がある」と話すのが、通常の診察では解決できない体の不調に＜栄養学的なアプローチ＞を用いた治療と生活指導を行ってきた、総合内科専門医・梶尚志先生です。梶先生曰く、特に、大きく影響するのがホルモンの一つ、エストロゲンの減少だそうで――。

総合内科専門医が更年期対策に＜タンパク質＞をススメるワケ。「不足すると…」

“全身を整えるホルモン”エストロゲンとは？

エストロゲン（主にエストラジオールを指します）は、卵巣から分泌される女性ホルモンであり、生理周期の調整や妊娠に関わるという役割はよく知られています。

しかし、実は 骨や血管、皮膚、脳、自律神経、代謝にまで深く影響を与える「全身の調整役」ということまでは知らない方も多いのではないでしょうか？ たとえばこんな役割があります。

・骨の健康

骨を壊す「破骨細胞」の活動を抑え、骨をつくる「骨芽細胞」とのバランスを保ち骨密度を維持します。加えて、カルシウムの吸収や骨への沈着を助け、骨の強さを守ります。

・血管・心臓の健康

血管壁の弾力性を保ち、血液の流れを守る働きも持っています。そのため閉経後に増える動脈硬化や心血管疾患のリスクの上昇には、エストロゲン減少が大きく関係しています。

また、血中コレステロールのバランスにも影響し、悪玉コレステロールをさげ、善玉コレステロールを保つ働きがあることも知られています＊。

＊Protective effects of estrogen on the cardiovascular system. The American Journal of Cardiology Volume 89, Issue 12, Supplement 1, 20 June 2002, Pages 12-17

・肌・髪・粘膜の潤い

皮膚のコラーゲンやエラスチンの生成を促し、潤いやハリを保ちます。これにより、肌の乾燥・たるみ・シワの進行を遅らせる効果が期待されます。

・脳・神経、自律神経の安定

神経にも働きかけ、記憶力・集中力・気分の安定、睡眠の質の維持などに寄与します。

更年期に「さまざまな不調」が起こるワケ

先述した通り、エストロゲンは血管や自律神経、脳、皮膚、骨、膣など、体のさまざまな場所で働いており、その恩恵を知らず知らずのうちに受けています。

しかし、40代後半〜50代前半にかけて、このエストロゲンの分泌はゆるやかに減少。閉経へと向かっていく。分泌量が日によって大きく揺れるこの時期、体はうまくバランスを取ることができず、不調を感じやすくなるのです。

実際、次のような「更年期症状」が多くの女性に起こります。

・ホットフラッシュ（ほてり・のぼせ・発汗）

・寝つきが悪い、中途覚醒、睡眠の質の低下

・イライラ、気分の浮き沈み、集中力低下

・肩こり、頭痛、動悸、手足のしびれ

・膣や尿路の乾燥、性交時の違和感、頻尿

これらは、単なる「老化」ではなく、「エストロゲンの減少による機能の変化」と考えるべきなのです。

ホルモン低下のサインは…

その他に個人差はありますが、次のような「体の変化」を感じたら、それはエストロゲンの減少の影響によるサインかもしれません。

・冷え・手足のしびれ、血行不良を感じる

・疲れが抜けにくく、朝起きてもだるさが残る

・肌のハリ・ツヤがなくなり、乾燥がひどい

・髪がパサつき、抜け毛が気になる

ではどう補い、どう守ればよいのでしょうか？

本来、エストロゲンを増やすことができるのは医療的な治療になりますが、食事と生活習慣を整えることでも、エストロゲンの“働き”をサポートし、体全体のバランスを保ちやすくすることは可能です。

以下に、今日から取り入れやすい実践法を紹介いたします。

毎日の食事で“ホルモンの力を助ける”

■大豆製品

納豆・豆腐・味噌・豆乳などに含まれる大豆イソフラボンは、エストロゲンに似た作用を持つ植物性エストロゲンとも呼ばれる物質です。加齢によるホルモン減少を穏やかに補う手助けになります。

■良質なたんぱく質

ホルモン合成の材料となるたんぱく質は必須です。肉、魚、卵、大豆製品、乳製品などを毎食の主菜に最低2品取り入れましょう。特に、朝や昼に意識的にとるとよいでしょう。

■ビタミン・ミネラル類

ビタミンB群（B6、B12、葉酸など）神経やホルモン合成、代謝をサポート。レバー・魚介類・卵・緑黄色野菜などに多く含まれます。

■鉄・亜鉛

酸素の運搬やホルモンの働きを助けます。赤身肉、しじみ、牡蠣、納豆などを適量。

■抗酸化ビタミン（ビタミンC、E、β‑カロテンなど）

ホルモン減少で増えやすい酸化ストレスから体を守る。色の濃い野菜やナッツ、果物を。

■良質な脂質（オメガ3脂肪酸など）

体の炎症を抑え、血管や脳の健康を維持。青魚、えごま油、亜麻仁油などを適量とる。

■カルシウム＋ビタミンD（必要に応じて）

骨の強さを守るために。小魚、緑黄色野菜、日光浴などでビタミンDを補う工夫を。

生活習慣で“ホルモンの力を守る“

また、適度な運動と質の良い睡眠を心がけることは、更年期以降のホルモンバランスを守る基本です。

ウォーキングやストレッチなど、無理のない運動は代謝や骨密度や筋力低下を防ぎやすくします。エストロゲン減少で冷え・血行不良を感じやすくなるため、腹巻き、温かい飲み物、湯船につかる習慣を取り入れ、血流を促しましょう。

また、寝る前のスマホを控え、照明を落とし、ぬるめの入浴で体をゆるめることは、自律神経を整え、眠りの質を高めます。ストレスもホルモンに影響するため、深呼吸や趣味の時間など“心がほっとする瞬間”を意識的に持つことが大切です。



（写真：stock.adobe.com）

朝は同じ時間に起きて日光を浴びることで体内時計が整い、ホルモン分泌も安定しやすくなります。

加えて更年期以降は、骨密度・コレステロール・血圧などの定期的なチェックも重要。

「なんとなく調子が悪い」「昔と違う」と感じたら、それは体からの“赤信号”かもしれません。悪性疾患が潜んでいるかもしれませんので、婦人科専門医や、内科専門医に一度は相談をしてください。

エストロゲンから見直すアンチエイジング

アンチエイジングとは、単に“若々しく見えること”ではありません。自分の体の本来の力を、どれだけ長く、しなやかに保てるか、ということでもあります。

そのうえで大切なのが、「体の強さ」「心の安定」「生命の持続性」に関わるホルモン「エストロゲン」の存在なのです。ところが、歳を重ねるとその働きが徐々に弱まり体がこれまでのバランスを保ちにくくなります。だからこそ大切なのが、エストロゲンを「補う」だけでなく、その働きを「支える」という視点になります。

一方で老化とは、体の機能が少しずつ低下していくプロセスです。その中心には、エストロゲンをはじめとするホルモン、代謝、炎症、骨の健康、循環器、神経・自律神経など、複数の要素が連動しています。

つまり、エストロゲンの働きを支えることは、「美しく、軽やかに、元気に、自分らしく生きる」ための力、すなわち、「長寿力」を育てることにつながるのです。

エストロゲンは、あなたの体の中で長いあいだ働き続けてくれた“守り神”。その力が少しずつ弱まる時期にこそ、“外側の力”で支えることが大切です。

「この先も、元気に、軽やかに生きたい」。

その願いを叶えるために、女性ホルモンと仲良く、そして自分と向き合い、自分を大切にしましょう。あなたの第二の人生がしなやかに輝きますように。