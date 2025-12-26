舞台で培った表現力でドラマから映画、ミュージカルまで幅広く活躍する俳優のキムラ緑子さん（64）。朝ドラ『ごちそうさん』では、ヒロインのいけずな義姉が話題に。ドラマ『VIVANT』（TBS）では、特殊部隊「別班」の司令を演じ、少ない出番ながら強烈な印象を残した。「カメレオン俳優」とも言われるキムラさんが2026年に演じるのは、「ブギの女王」と呼ばれ戦後の日本を明るく照らした歌手の笠置シヅ子（1914〜1985）。舞台『わが歌ブギウギ−笠置シヅ子物語−』に主演するキムラさんに作品への思いや役作りを聞いた。（取材・文・婦人公論.ｊｐ編集部 撮影：本社・奥西義和）

舞台『わが歌ブギウギ−笠置シヅ子物語−』

光が注がれたように

昨年の２月ごろ、控室でマネージャーから「笠置シヅ子で舞台の話があります」と言われたんです。「え？どの役？」と聞いたら「笠置シヅ子さんです」と返ってきて。

言われた瞬間に部屋が明るくなって、光が自分に注がれたように感じました。笠置シヅ子さんは、いつか演じてみたいと思っていた役でしたから、お話を聞いたときにはすごくうれしかったです。

＜「東京ブギウギ」や「買物ブギー」などのヒット曲で知られる笠置シヅ子。当時としては異例の派手なパフォーマンスと躍動感のある楽曲で戦前から戦後にかけて一世を風靡。大阪松竹少女歌劇団への入団や作曲家・服部良一との友情、恋人との死別、未婚での出産など、波乱万丈な半生は朝ドラにもなり、『ブギウギ』（2023年後期）では笠置シヅ子をモデルにした福来スズ子役を趣里が演じた＞

笠置さんを意識するようになったきっかけは15年くらい前、劇団にいた時です。衣裳を担当していた友人が「いつか笠置さんを演じてほしい」と笠置さんの曲を教えてくれました。

劇団時代には、激しい役やテンションが高い役が多かったので、似合うと思ってくれたのかな。割と暗い曲が好きなので、当時は笠置さんの曲を聴いても、明るすぎてあまりぴんとこなかったけれど「そこまで言ってくれるなら、歌も好きだしいつか演じたい」と頭の片隅で意識するようになったんです。

エネルギーがあふれている

笠置さんはスタイルも独特で顔立ちもほんわかとしてどこか癒されます。柔らかい印象なのに、口が大きくてパワフルな歌声。小さな体だけれど、パフォーマンスが激しいから見ていて飽きません。



キムラ緑子さん

笠置さんが出演した黒澤明監督の映画『酔いどれ天使』では「ジャングル・ブギー」を歌う場面が印象に残っています。笠置さんもきっと黒澤映画で緊張したはずですが、激しく動き回っていて目が釘付けになりました。楽曲が良くて歌がうまいだけじゃない。エネルギーがあふれているから観客の心をつかんで離さないんだと思います。

私の中では、笠置さんのイメージといえば、朝ドラ『ブギウギ』のヒロイン、趣里ちゃんです。小柄で細くてまさに笠置さん。

今、日本国民は笠置さんといえば趣里ちゃんのイメージだと思いますが、私なりに頑張って演じていきたい。ビジュアル面では、ヘアメイクさんが大きなつけまつ毛をもってきてくださって、眉毛も笠置さんのような下がり気味にしました。衣裳さんなどいろいろな方の力を借りています。

音楽の力に助けられて

＜『わが歌ブギウギ』は、笠置シヅ子と親交のあった作家・小野田勇が脚本を手掛け、昭和62年にＮＨＫでドラマ化。平成５年に音楽劇として初めて舞台化されて以来、繰り返し上演されてきた＞

音楽は、短い時間でも感情に寄り添ってくれます。青春時代には、泣きたい時にはわざと泣ける曲をかけたりしますよね。私も音楽の力に助けられたことがたくさんあります。

劇中で描かれるのは戦争前後の厳しい時代。体を売って生きる女の人、お酒におぼれたミュージシャン、仕事を失った人…。今を生きる私たちが想像もできないような経験をされた方が登場します。

つらい経験をされた方たちを当時励ましたのが笠置さんの歌。笠置さんは「自分の歌が誰かを勇気づける」ということを意識していたのだろうと感じています。「あての歌を聴いていたら大丈夫や」と使命感があったはず。実際に笠置さんとお会いしたことがある方ともお話をしました。生で笠置さんの音楽を聴いて、舞台を観ていた人たちはたくさんのエネルギーを受け取っているんです。

人と人のつながりや、人を愛することはいつの時代も変わりません。音楽への愛、人への愛が描かれた作品です。戦後の人たちを励ました笠置さんの爆発的なエネルギーは今を生きる私たちにも響くはず。最近はニュースを見て、落ち込むことが多くありますが、私自身、『わが歌ブギウギ』で笠置さんの力を借りて元気になりたいんです。



『わが歌ブギウギ−笠置シヅ子物語−』（写真提供：松竹株式会社）

＜歌手・笠置シヅ子の物語だけに舞台『わが歌ブギウギ』では、「東京ブギウギ」や「ラッパと娘」など大ヒット曲の数々が登場する＞

笠置さんの曲は、歌ううちに自分が解放されたような気分になって自然とリズムに乗ってくる。ただ、クイックだったり、普通なら６拍で入るところが７拍で入ったりと難しい。高度な技が散りばめられているので、歌ったときに達成感があります。できれば笠置さんの声に近づきたかったのですが、なかなか難しいですね。骨格が違うからか、声質が違う。似せることはできないので、自分流に歌っていきたいと思っています。

40代で演じていたら…

ダンスシーンもあるので、演出の齋藤雅文さんからは、「体に気を付けてください」と言われています。公演期間も長く、絶対に迷惑をかけられない。年を重ねると股関節とか腰とかいろいろなところが悪くなります。体幹を作り、持久力を高めるため、ピラティスを取り入れて体づくりをしてきました。

日ごろから健康は意識しています。ストレスをためてしまうタイプなので、なるべく何もしない時間を作る。あえて「この時間からこの時間までは何も考えない」と決めたり、ただ空をぼんやりと眺めたり。

食生活では、シンプルなものを食べるようにしています。実はコロナ禍をきっかけに引っ越しをして、畑を始めました。「今、土を触らなくちゃだめだ」って思ってしまって。自宅から車で20分くらいの距離に畑を借りて野菜を作っています。

白菜、ブロッコリー、ニンジン、キャベツ…。夏はトマトやキュウリ、トウモロコシも作っていました。時間が空いていたら畑に行って、パッと帰ってきます。畑に行くと何も考えないのでストレス解消になるんですよ。ただひたすら土を掘って「あ、虫だ」と思ったり、水をやったり。採れたての野菜をおいしくいただいています。畑仕事がいいストレス解消になっています。



キムラ緑子さん

もともと体は強いので、40代で笠置さん役をやらせてもらえたら最高に自信をもって演じられたのに（笑）。今は強気には言えないので体調管理をしながら走り抜けたい。お正月の公演ですし、みなさん華やかな明るい気持ちで劇場に来てくださるはず。「楽しい舞台だろうな」というお客様の期待を倍返しするくらいの気持ちでいます。