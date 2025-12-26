内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によると、令和6年の労働力人口総数に占める65歳以上の者の割合は13.6%と、長期的に上昇傾向にあるそうです。この状況のなか、ジャーナリストの若月澪子さんは「年金だけでは暮らせず、働き続けざるを得ない高齢者が増えている」と語ります。そこで今回は、若月さんがさまざまなシニア高齢者へのインタビュー取材をまとめた『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』より一部引用・再編集してお届けします。

【書影】やりがいか？搾取か？シニアワーカーの過酷な実態に迫る！若月澪子『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』

シルバー人材に所属するのは「ゆとりある人」

経済的に余裕がありそうな人でも、何かしらの仕事に取り組むシニアは多い。

シルバー人材センターは、ほとんどの市区町村に設置されている公益法人。同団体の前身が発足したのが１９７５年（昭和50年）である。高齢化に伴って、定年後も働きたいというシニア世代のニーズに応えて成立した。

原則60歳以上の人が登録できて、主に草引きや清掃、学校の用務員、駐輪場の受付員など、公的機関や個人、企業などから発注された仕事を紹介してもらえる。

Ｊさんがシルバー人材センターに登録したのは、半年ほど前のこと。65歳になったのを境に、勤めている社団法人の仕事が週３日になり、手持無沙汰な日を埋めるためにはじめた。一番の目的はお金ではない。

「健康維持のためですよ。長生きしたくはないけれど、健康でいたいじゃないですか」

センターの職員に言われたこと

そもそもシルバー人材センターに登録する時、Ｊさんはセンターの職員にこうハッキリと言われた。

「この仕事で生計を立てることはできません。あくまでも年金やお給料がある人の、副業レベルの収入です。そのことをご承知おきください」

全国のシルバー人材センターで働く人の平均的な報酬額は月３万６０００円、時給はほぼ最低賃金だ。シルバー人材センターが紹介するのは、「生活費を稼ぐための仕事」ではなく、健康維持や社会貢献をしたい人のための、「小遣い稼ぎ」の仕事である。

「私が受け持つ仕事の一つ、公園の掃除は運動不足解消にはちょうどいいですよ」

公園のトイレ掃除は業者が入るため、Ｊさんの役割は、落ち葉集めやごみ拾い。自分で掃除をする日が選べて、天気の悪い日は行かなくていい。働く時間は１日あたり１時間半程度。月３万円ほどの収入だ。

「仕事をするのは月８回と決まっていて、自宅から半径50ｍ以内にある４か所の公園を掃除しています。公園と言っても、遊具もない小さなベンチが一つある程度の公園。１時間半以内に４か所を回って掃除をする。それ以上やっても、お金はもらえない」

３連休があると、そのうち１日は絶対やって欲しいと言われているが、それ以外にルールは特にない。タイムカードもなく、勤務は自己申告だ。

もう一つの仕事

Ｊさんはもう一つ、シルバー人材センターから紹介された仕事を受け持っている。学童保育から下校する子どもたちに付き添う、「学童パトロール」だ。

「小学校の低学年のお子さんの学童保育からの帰り道を見守る仕事です。16〜18時頃まで、子どもたちを家まで送る。たいてい６人ほどの集団に付き添い、学童と子どもたちの家を３〜４往復くらいします」



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

携わるのは週に２〜３日。子どもに関わる仕事は初めてだ。まだ孫もいないＪさんには新鮮なひと時だが、責任が伴うために公園の清掃よりは緊張感がある。

「車道に飛び出す子、おしゃべりをし過ぎて前を見ないで歩く子もいますから、ハラハラしながら見守っています」

目まぐるしい毎日だが、Ｊさんは充実しているようだ。

取材をしていると、年金や貯蓄など経済的なゆとりがあるシニアほど、仕事に前向きに取り組んでいる印象がある。仕事の選択肢の幅が狭いシニアにとって、健康や家族の励ましまで含めた心理的安全性が、働き続けるためには重要かもしれない。

シルバー人材センターも人手不足

実はシルバー人材センターにも、日本にはびこる人手不足の波が押し寄せている。

「みなさん、体調を崩して休会とか、急に倒れて辞めるとか、そういったことで次々と欠員が出ます。学童パトロールの仕事に入ってまだ半年ですが、すでに２名の方が倒れました」

今の60代は、雇用延長で元の勤務先で働く人が増えているため、シルバー人材の登録者の年齢は玉突きで上昇し、高齢化によって会員は減少している。現在、全国の登録者の平均年齢は74歳。健康リスクを抱えやすい年齢だ。全国のシルバー人材センターの中には、高齢化で会員が集まらず、組織そのものが解散してしまうところも出ている。

60代後半のＪさんはシルバー人材では若手で、引く手あまたなのだ。

「シルバー人材には年齢制限がないので、働けるうちは働きたいですね。ただ、本業はあと２年くらいで終わりだから、そうなると年金とシルバー人材だけで暮らさなくてはならない」

Ｊさんはかなり焦っているようだった。Ｊさんは60歳になる少し前から家計簿をつけ始め、この先どれくらいのお金で生活していけばいいのかも、こまめに追跡してきたという。シニアになっても生活にゆとりのある人は、どこか危機感を持っている。

「家がとても古いので、子どもたちに建て直しの費用を残してあげないといけないと思っています。そうするとあとどれくらいのゆとりがあるか、いくらくらいで暮らせばいいか、しっかりコントロールしなくては」

貧しくなっていく将来世代のために親ができることは、お金を残すことだけなのだろうか。先の先まで考え始めたら、２０００万円では到底足りるはずもない。

※本稿は、『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。