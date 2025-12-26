北斗晶、ホットプレート使った定番“パーティー料理”に注目集まる「カラフルで楽しくて美味しそう」「真似したい」
元プロレスラーの佐々木健介（59）の妻で元プロレスラー・タレントの北斗晶（58）が24日、自身のSNSを更新。“すーちゃん”こと初孫・寿々ちゃん（すず／2）の好物を詰め込んだ“パーティー料理”を公開した。
【写真】「カラフルで楽しくて美味しそう」ホットプレートを使った北斗家の定番チーズフォンデュ
北斗は「我が家のクリスマスは毎年恒例の…ホットプレートでの【チーズフォンデュ】」と紹介。これまでの投稿で、度々ホットプレートでのチーズフォンデュを披露していたが、この日は「すーちゃんの好きな物をたくさん乗せました〜」とホットプレートにミッキーマウスらしきイラストが描かれたかまぼこやうずらの卵、シーフード、野菜などがギッシリのせられた写真を披露した。
さらに「すーちゃんにはじーちゃんサンタとばーちゃんサンタからあんぱんマンとメルちゃん」「女の子だね〜ちゃんとメルちゃんの髪の毛をとかしてくれてました」とほほ笑ましい家族団らんの様子も明かした。
コメント欄には「カラフルで楽しくて美味しそう」「真似したい」「定番メニューですよねぇ」「作り方知りたい」といった声が寄せられ、見た目の華やかさと実用性の高さに注目が集まっている。“映える”メニューは、人が集まる年末年始にも役立ちそうだ。
