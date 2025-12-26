ミュージシャンGACKT（52）が26日、X（旧ツイッター）を更新。来年1月24日に開催予定だった中国・上海公演が延期となったことを報告し、思いをつづった。

公式サイトでは25日、同公演について「不可抗力の事情により、やむを得ず延期とさせていただくこととなりました」と伝えた主催者のアナウンスを掲載し、「上記の主催者によるアナウンスに基づき、『GACKT YELLOW FRIED CHINCKENz−WORLD TOUR ATTACK OF YFCz−in Shanghai』G＆L Limited Package Tourは中止とさせていただきます」とした。

GACKTは「1月の上海公演が延期になったのは、正直残念だ」と率直な心境を吐露。「だが、この件についてボクらミュージシャンがとやかく言う立場ではないとも思っている」との考えを示し、「ボクらは、国と国を繋ぐ位置にいる。音楽や表現を通して、互いの国の人たちが理解し合う小さなきっかけを作る存在でありたい。文化交流には、その力があると信じている。そして、その小さな積み重ねがいつか確かな形になることを、心から願っている」とつづった。

現在、高市早苗首相の台湾有事をめぐる発言によって日中関係が悪化する中、日本のアーティストによる中国での公演やイベントが延期・中止となるなど影響が及んでおり、SNS上ではミュージシャンから怒りや不満の声もあがっている。