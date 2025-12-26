バストは盛るより解放されたい――。女性がブラジャーに求めるものが変化している。かつてはバストを支えてシルエットを整えるワイヤ―ブラジャーが主流だったものの、コロナ禍を経て解放感や着け心地の良さが求められるように。大手下着メーカー「ワコール」の調査では、2023年度にノンワイヤーブラの市場規模がワイヤーブラを上回ったという。アパレルメーカーも下着市場に参入し、ついには「バストを支える」という役目を捨て解放感を重視した１枚で着られる「ブラレスウエア」も登場した。バストラインを整えたい日もあれば、ノーブラでリラックスして過ごしたい日もある。多様化する女性下着事情を取材した。

【写真】no-buのTシャツの裏側には…

自然に美しく

「バストを寄せてあげてシルエットを補正するものよりも、自然な着け心地が重視されるようになりました」と話すのは百貨店「松屋銀座」（東京都中央区）の下着担当バイヤー、関根楓さんだ。

松屋銀座の下着売り場では、日本の大手下着メーカーの「ワコール」や「トリンプ」を始め、国内デザイナーズブランドやインポートも扱っている。

かつては国内ブランドのブラジャーといえば、パッド入りで寄せてあげるタイプが定番だったが、関根さんは「ワイヤー入りのブラジャーでもワイヤーの形が変わってきました。寄せてあげるような深いＵ型のワイヤーではなく、ナチュラルな形のままバストをやさしく支えるような形のワイヤーのものが増えています」と説明する。

国内ブランドでも着け心地がよく自然なバストシルエットを作るものが人気だという。2018年に誕生した「Ｍaimia(マイミア)」は、ナチュラルな着け心地に加え、洋服の一部に見えるような下着っぽくないファッショナブルなデザインが人気。トレンドのシースルーのニットなどに合わせて透けて見えてもかわいらしいデザインが多い。



「マイミア」の売り場にはファッショナブルなデザインのブラジャーが並ぶ

インポートの下着ブランドではよく見かけるのがパッドを使わない「ノンパテッドブラ」。バストのナチュラル志向の高まりから国産ブランドでもよく見かけるようになったという。

自然なフィット感を重視したブランドとして人気の「ランジェリーク」では、ノンパテッドブラが豊富に揃う。



『ランジェリーク」のブラジャー。パッドがなく、底辺が幅広いワイヤーがゆったりとバスト支えるという。

「パッドが入っていないタイプはバストトップの透けや隆起が気になるかもしれませんが、服を着てしまえばバストトップはわかりません」と関根さん。パッドがないため、解放感のある軽い付け心地が人気だという。

きっかけはユニクロ

かつてはブラジャーといえばワイヤーで補正しパッドで盛るのが当たり前。「寄せてあげる」「バストシルエットを綺麗にする」のが目的だった。だが、女性がブラジャーに求めるものは近年変わってきた。



日本の下着市場を大きく変えたのがユニクロだ。2006年に、ブラジャーとインナーが一体化したカップ付きの「ブラトップ」を発売。

さらに、2011年にはワイヤーブラジャーの販売をやめ、ブラトップとノンワイヤ―ブラジャーという快適性を重視した商品に特化した。



ユニクロのホルターネックブラトップ（ユニクロ提供）

追い打ちをかけたのがコロナ禍だ。外出を控え感染拡大を防ぐ「ステイホーム」が推奨され、リモートワークも広がった。ユニクロの担当者は「コロナ禍で生活環境が大きく変わったことが毎日の服装選びにも影響を与えたと考えています。快適で体への負担が少ない服を選ぶことがポイントのひとつになりました。下着選びの基準が、胸をきれいに見せるというニーズは変わらないものの、人工的ではなく、自然に美しく整えるという考えが増えていると感じます」とコメントする。

選択肢が増えて

多様なニーズに合わせて下着メーカーでも着け心地を追求した商品を展開してきた。

大手下着メーカーの「ワコール」が展開する下着ブランド「ウィング」では、2020年にアンダーゴムの締め付けを軽減したブラトップ「くるしゅうない」を販売。2021年に「シンクロブラトップ」に名称を変更した。2025年夏は猛暑だったこともあり、「シンクロブラトップ」シリーズの１〜９月の売上は前年比142%になった。

さらに、ノンワイヤーブラジャーのブランド「GOCOCi」を2025春夏シーズンにリニューアル。「ノンワイヤーで思い通りおしゃれを楽しむ」をコンセプトに若年層を意識した商品で、下着に見えないようなデザインも多い。



GOCOCi（ワコール提供）

一方で、ワイヤーブラジャーも進化している。「ワコール」ブランドが展開する「ハグするブラ」は、ちょうど脇の下にあたる部分に体温によって形状を変え体になじむ樹脂パーツ「ハグシート」が特徴。脇部分から背中にかけて通常のブラジャーよりも伸縮性のある生地を使った上、脇部分に高さを出したことで、脇肉の食い込みが気になりにくい設計となっている。



ワコール広報の久保優果さんは「ノンワイヤーだけでなくワイヤーブラジャーも着け心地が求められるようになってきました。機能性と快適性を両立させた商品が人気です」と話す。

「ノーブラで外出」ニーズも

楽な着心地を求めて、ついにはノーブラにたどり着いた人も。「ノーブラで出かけられる服」という大胆なコンセプトを掲げたのがブラレスウェアの「no-bu(ノーブ)」だ。ブラジャーやブラトップはゴムを使ったり左右のバストそれぞれを包むカップを一体化させたりしたものが一般的。だがノーブでは、あくまでリラックス感とバストトップの隆起を目立たせないことを重視。ゴムやカップは使用せず、Tシャツ裏側にバスト全体をカバーするウレタン製のパッドを縫い付けた。

2024年、クラウドファンディング「Makuake（マクアケ）」で販売し、購入金額600万円弱に上った。改良を重ね、2025年6月からクラウドファンディングプロジェクト第２弾を実施。29日間で支援金額1000万円を達成した。購入者は30代後半〜60代。開発当初は「サウナ後のリラックスウエア」を想定していたが、購入者アンケートなどから、予想外に多くの場面で求められていたことがわかった。

ノーブを展開する「キャンプ」（東京都渋谷区）の榊原美歩社長は「日常着としてブラジャーをしないで済む服が欲しいという声が多くありました。肌が弱くてブラジャーを着けられない人や作業に集中する時にはブラジャーをつけたくないという人も。自宅でブラジャーを着けるのは夫や思春期の息子の目を気にしているからだけれど本当はつけたくない、という声も寄せられました」と話す。



ノーブを展開するキャンプの榊原美歩社長（左）と鈴木愛子COO

リモートワークでの着用や更年期でホットフラッシュに悩む人、防災グッズとしての備蓄など着用機会は広がっているという。榊原社長は「ブラレスウェアを手に取った方は、最初は家で着用するだけと思っても、慣れると家以外のさまざまな場面で着用したいと考えているようです」と話している。