フランスのシャンソン歌手、エディット・ピアフの波乱に満ちた人生を描く舞台『ピアフ』で6回目の主演を務める大竹しのぶさん。2026年1月10日に開幕するピアフは2011年の初演から15周年を迎え、1月11日には記念すべき上演200回を達成する。自身の代表作ともいえる舞台への思いや、5月に結婚した長男・二千翔さん夫婦のこと、最近の過ごし方などについて聞いた。（取材・文：婦人公論.jp編集部 撮影：本社・奥西義和）

作品をなぞることはしたくない

この作品を何度も上演できることは、役者として本当に幸せなことです。でも何回公演を重ねても「なぞる」っていうことはなるべくしたくない。だからと言って、新しい道を探ろうとかそういうことでもなくて……。前回のことは忘れて、また新たに向き合いたいです。

できるだけ続けていきたい気持ちもあるけど、年齢のことも考えてしまいます（笑）。ピアフの少女時代も演じますが「うそでしょ、少女じゃないでしょ」って思ってしまう…。（笑）

少女時代からの親友・トワーヌを演じる梅ちゃん（梅沢昌代さん）と「さすがにもう年齢的にできないかもね。今回は頑張ろうね」って言ったのが2022年の前回公演。二人で「いつまでできるのかしら」って……。

歌は「祈り」に近い

劇中では「愛の讃歌」「バラ色の人生」「水に流して」など16曲を一人で歌うのですが、15年公演を重ねる中で、歌は「祈り」に近いと思うようになりました。「愛の讃歌」はピアフが最愛の恋人、マルセル・セルダンを飛行機事故で亡くした後にレコーディングした曲。愛の讃歌を歌っているときは、客席に歌うというよりも、天に向かって、神に向かって歌っている。そんな感覚なんです。

歌っていると「ここは（音程を）上げて」とか「ここから下げる」とか技術的なことが頭をよぎってしまう瞬間はありますが、本当は感情に音が自然に乗っているだけでありたいと思っています。

劇中では戦争が終わりを迎えて歌う「ミロール」という曲もあります。もちろんいつでもその時代背景を考えて演じていますが、2022年の公演では、ウクライナ戦争でロシアが侵攻している映像を見て、戦争をよりリアルに感じるようになりました。

「もしウクライナの人たちが『ミロール』を歌ったらどうなるか想像して歌おう」と梅ちゃんと歌稽古で話したこともありました。こうやって世界は壊されていくんだっていうのを目の当たりにして、年を重ねるごとに歌うこと、演じることの重みを感じますね。

男役を演じるための体づくりも実は…

11月まで主演していた舞台『リア王』では、男役を演じるために体を大きくしたんですけど……。たんぱく質を摂ろうとかそんな計画的ではなくて、ただご飯も甘いものも普通に食べて結果的に太っちゃった、というだけ。ちょっとうまく言い換えちゃっただけなんです。（笑）

ジムにも行っていませんし、特別な健康法もありません。『リア王』で25分くらい雨に打たれ続けるシーンがあったので、さすがに「絶対に風邪は引けない」と思って、とにかくよく食べていました。もともと体は丈夫なので、母に感謝ですね。

のどのケアも、特別なことはしていません。たまに吸入をするくらいで。ただ『リア王』が終わった後に声を戻すためのレッスンは受けました。男役で低い声を使い続けていたので、上の音を出すためのリハビリが必要だったんです。

二千翔さんの結婚式で自然と…

＜5月には長男の二千翔さんが結婚。大竹さんのインスタグラムでは和装の新郎新婦の後ろを留袖姿の大竹さんが手で口をおさえて、笑いながら歩く写真を公開していた＞

あの写真は神社で式を挙げたときのもので、会場も衣装も含めて全部、息子たちが決めました。雅楽に乗って、三々九度をして……式は本当に良かったですね。

二人の後ろを私が笑いながら歩いていた理由ですか？誰かに笑わされたわけではなくて、たぶん「幸せだな」と思って自然に笑顔になったんだと思います。周りを見たら、友達や親族や知っている人みんなが祝福してくれていたので。

娘のIMALUは二千翔の結婚に驚いていました。「結婚するなんて信じられない」って。二千翔は「40歳までには結婚する」とずっと言っていて、35歳くらいから人生の計画を立てていたみたいなんです。でも彼女がいる気配もなくて、ずっと心配していました。

わが家はお正月に集まって今年の目標をみんなで言い合うんですけど、2年前のお正月に二千翔が「来年は彼女を連れてきます」と言って、それを本当に実現して、あっという間に結婚になって……。だからIMALUは「（展開が）早くてついていけない」って。（笑）

IMALUにはパートナーがいて奄美大島に住んでいますが「まさかお兄ちゃんが先に…」なんて言っていましたね。

YouTubeで嫁姑問題を…

息子夫婦はうちの近くに住んでいます。世田谷はずっと育った場所なので、なじみのある土地ですし、離れられなかったんじゃないかなと。たまに一緒に食事をしたり、いただきものを分け合ったり、そういう距離感で付き合っています。

先日、妹が「YouTubeで嫁姑のなんとかって動画があるよ」って教えてくれたので、それを見て勉強しています（笑）。 でもお相手の方はすごくいい子なので、よく出会ってくれたなって思いますね。

母を看取り、IMALUも二千翔も家を出て、一人になって、寂しくはないですけど、料理ってやっぱり誰かのために作るから楽しいんだな、と感じます。一人だとどうしても適当でいいかなと思ってしまって。

才能がある人に惹かれる

＜ピアフは亡くなる前年に46歳で歌手のテオ・サラポと結婚。テオはピアフが才能を見出した歌手の一人であり最後の恋人だった。大竹さん自身は恋愛や結婚についてどう思っているのか＞

どんな男性に惹かれるか、ですか……？うーん、私はやっぱり才能がある人、頭がいい人がいいですね。年齢は関係ありません。自分より何かができて、教えてくれる人に惹かれます。

でももう結婚はいいかなと。朝起きて隣に他人がいる生活が、正直ちょっと面倒ですね。子どもは別ですけどね。

30代の頃はIMALUに「お母さんも恋愛頑張りなよ」と言われていましたが、今はもう何も言われなくなっちゃった。

ピアフは最も愛したマルセルを飛行機事故で失ったり、病に心と体を蝕まれたり……波乱の人生を送りました。それでもピアフは、最後にテオに出会うことができた。それは彼女にとって救いだったのだと思います。

私自身にそんな人が現れるかどうかはわかりません。でもこの先、テオのような人に愛されるというのは本当に幸せなことだなと思っていますが……。

