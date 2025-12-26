「なんでにてるんwww」キンタロー。、超人気歌手の物まねメイクに反響！ 「笑うの通り越して尊敬する」
お笑い芸人のキンタロー。さんは12月25日、自身のInstagramを更新。超人気歌手のものまねメイクを披露しました。
【写真】キンタロー。の超人気歌手ものまねメイク
コメントでは「なんでいつもにてるんwww」「すぐに誰か分かりました」「ファンの方には申し訳ないけど…似てる!!」「笑うの通り越して尊敬する」「メイク術凄すぎます」「初め絵画かと思いました！！」「引き攣った時のもっくんの顔激似」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「メイク術凄すぎます」キンタロー。さんは「新ネタ Mrs. GREEN APPLEの大森さん」「お願いクリスマスだから叩かないでね」などとつづり、9枚の写真と2本の動画を投稿。人気バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さんのものまねメイクをしたキンタロー。さんの自撮りショットや、Mrs. GREEN APPLEのメンバーとの集合ショットです。涙袋を強調したり、髪の毛を使って輪郭のシェーディングをしたりとさまざまな工夫が見られますね。
「天才かよ」同日には「毎年勝手に使命感にかられてやっている Ｍ1の上戸彩さんのものまね」「赤木さんのものまねに初挑戦 調べたら赤木さんと同誕でした！」などとつづり、俳優の上戸彩さんと、お笑いコンビ・たくろうの赤木裕さんのものまねメイクも披露。ファンからは「天才かよ」「さすが仕事早っっ」「ビバリーヒルズ似てる」などのコメントが寄せられました。
