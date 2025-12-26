「太鳳ちゃんの結婚指輪 素敵」土屋太鳳、いつもと異なるブラックコーデ公開「綺麗すぎる」「ダンディ」
俳優の土屋太鳳さんは12月26日、自身のInstagramを更新。俳優の土屋太鳳さんは12月26日、自身のInstagramを更新。自撮りショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】土屋太鳳、クールビューティーな魅力発揮
土屋さんは写真について「写真は全然関係ないのだけれど、最近プライベートで楽しかったときの写真を！」と説明し、さらに「今日はお会いできる方々とたくさん楽しめたらと思います」と、25〜27日に開催される映画祭「ふくおか国際映画祭 With Everyone」で登壇するトークイベントへの意気込みを語っています。
この投稿にファンからは、「かっこよい太鳳ちゃん」「綺麗すぎる」「ダンディなつちたおさん」「太鳳ちゃんに会える日がまた来ますように」との声が寄せられました。中には「太鳳ちゃんの結婚指輪 素敵」といった声も。
(文:勝野 里砂)
【写真】土屋太鳳、クールビューティーな魅力発揮
いつもと雰囲気異なる姿を披露土屋さんは「おはようございます！いよいよ寒くなってきましたが、お元気でしょうか？」とつづり、1枚の写真を掲載しました。黒い帽子とトップスを身に着けた土屋さんが写っています。いつも明るく可憐な印象の土屋さんですが、シックな装いで落ち着いた雰囲気です。
この投稿にファンからは、「かっこよい太鳳ちゃん」「綺麗すぎる」「ダンディなつちたおさん」「太鳳ちゃんに会える日がまた来ますように」との声が寄せられました。中には「太鳳ちゃんの結婚指輪 素敵」といった声も。
土屋さんが監督・脚本・主演を務める映画も同映画祭では、土屋さんが監督・脚本・主演を務めた短編映画『Prelude〜プレリュード〜』の上映が予定されています。映画『万引き家族』などで知られる監督の是枝裕和さんなど、豪華なゲストも登壇予定です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)