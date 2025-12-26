年末年始にかけて「真っ暗闇作戦」で安心できる道の駅を実現

国土交通省 岡山国道事務所は、道の駅「笠岡ベイファーム」における迷惑行為に対し、2025年11月14日から、これまでにない対策を実施しています。

いったいどういうことなのでしょうか。

【画像】「えっ…!?」 これが「迷惑走り屋」が集結した道の駅の様子です！ 画像で見る（15枚）

対象となる道の駅「笠岡ベイファーム」は、岡山県最西部の笠岡市、国道2号の「笠岡バイパス」沿いに位置しています。

笠岡湾の干拓地にあり、瀬戸内海の海の幸や笠岡牛などのグルメが豊富なほか、敷地内には広大な花畑が整備され、菜の花やひまわり、コスモスといった四季折々の花が楽しめる岡山南西部の観光スポットです。

駐車場は126台（さらに臨時で110台）が収容可能で、休憩所は24時間利用できるなど設備も整っており、国道2号の本線からはやや離れていますが、ドライバーにとって貴重な休憩施設となっています。

しかし、こうした充実した環境が、深夜帯にクルマやバイクで集まる人々を呼び寄せる結果となりました。

大声で騒ぐなどの迷惑行為が目立つようになり、同事務所は「迷惑行為が散見されており、市役所や警察を始め、周辺地域の方からやインターネット上でも意見が寄せられています」と、対応に苦慮している状況を明らかにしています。

発表資料の画像には、金曜日の23時に多数のバイクが集結し、敷地内で会合を開いている様子が示されていました。

これに対し、2023年7月には注意喚起として駐車場の照明を暗くする「減光」対策が講じられましたが、それでも状況は改善されませんでした。

そのため、しびれを切らした道の駅は今回、さらに厳しい対策に踏み切ることになりました。「照明の全消灯」という施策です。

22時以降、駐車場の照明を完全に消灯することで、真っ暗な環境を作り出し、人々が集まって談笑したり、クルマを見せ合ったりすることを困難にする狙いです。

この対策に加え、警告看板の設置や、関係機関と連携した違法車両の取り締まりも実施する予定です。

年末年始シーズンは、全国各地の道の駅や高速道路のSA／PAなどで、暴走族や走り屋が集結することが多く、迷惑行為の温床となっています。

今回の徹底した対策と違法車両の取り締まり強化によって、付近住民や適正利用者にとっては静粛で快適な道の駅の運営が実現しそうです。

同事務所は「道の駅利用者が安全で安心して休憩できるよう、また、近隣にお住まいの方の安心な暮らしを目指し、関係機関が連携し迷惑行為対策に取り組んで参ります」としています。